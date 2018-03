47 Stücke Simbabwe in Wedel

Stadtmuseum zeigt bis zum 27. Mai zeitgenössische afrikanische Steinskulpturen

von Julian Willuhn

23. März 2018, 16:00 Uhr

Ein aus Speckstein gemeißelter Vogel ist das Symbol des modernen Simbabwe, ziert die Flagge des von Vulkanen und Gebirgen durchzogenen Staates im südlichen Afrika. Dessen Name bedeutet in der Sprache der Shona „Steinhäuser“. Wenig überraschend also, dass die Bildhauerei eine lange Tradition in der Region hat. Eine Tradition die sich bis in die Moderne zieht. Das Stadtmuseum Wedel in der Küsterstraße 5 zeigt noch bis zum 27. Mai fast 50 zeitgenössische Skulpturen aus dem Land im Süden Afrikas.

„Die Werke stammen aus der privaten Sammlung einer Wedeler Familie“, sagt Museumsleiterin Sabine Weiss. Aus privaten Gründen muss die Sammlung aufgelöst werden und ist ein letztes Mal öffentlich zu sehen. Die Skulpturen entstanden in der Zeit zwischen 1990 und 2005, zeigen gegenständliche und abstrakte Motive und sind häufig aus dem sogenannten Serpentin, auch Schlangenstein genannt, gefertigt worden. Das Rohmaterial wird im ganzen Land abgebaut. Häufig arbeiten die Bildhauer in Künstlerkolonien, die in der Nähe der Steinbrüche angesiedelt sind. Die Bildhauer suchen die Steine sorgsam aus und bearbeiten sie anschließend von Hand mit Hammer, Meißel, Raspel und Feile.

Das Netzwerk von Künstlerkolonien in Simbabwe geht auf Frank McEwan zurück, der von 1956 bis 1973 die Nationalgalerie in der Landeshauptstadt Harare leitete und Lehrwerkstätten für Bildhauer einrichtete. Die Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahr 1980 sorgte für ein wachsendes Selbstbewusstsein der Künstler. Weiss: „Die Werke waren international sehr anerkannt und gefragt“. Auch wenn zunehmend auch billige Massenware für Touristen produziert wurde, werden hochwertige Skulpturen aus Simbabwe weiter hoch gehandelt. Die Werke im Wedeler Stadtmuseum stammen von 18 verschiedenen Künstlern, darunter Bildhauer der „Ersten Generation“ wie Richard Mteki als auch jüngere Bildhauer wie Luxon Gutsa oder Timothy Rukodzi. Die Skulpturen zeigen eine Verbundenheit mit der Mythologie und der Geschichte Simbabwes, sind jedoch ebenso individuelle Ausdrucksformen der Künstler.

Das Stadtmuseum Wedel ist donnerstags, freitags und sonnabends von 14 bis 17 Uhr geöffnet, sonntags von 11 bis 17 Uhr. Die ausgestellten Skulpturen können gekauft werden, eine Preisliste ist im Museum erhältlich.