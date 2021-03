40 Minuten pro Haushalt : Wedeler TSV öffnet Halle in der Schulauer Straße für Eltern-Kind-Turnen

Ab dem 14. März können sich Familien in der Halle einbuchen, wo eine Gerätelandschaft zum Turnen und Toben einlädt.

Wedel | Turnen, toben, den Spaß an der Bewegung ausleben – auch das ist in Pandemiezeiten gehörig auf der Strecke geblieben. Der Wedeler Turn- und Sportverein (WTSV) möchte daher im Zuge der Corona-Lockerungen nun Eltern-Kind-Turnfamilien eben diese Möglichkeit wieder eröffnen. An drei Sonntagen – 14., 21. und 28. März – baut die Turnabteilung in der Sporthal...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.