Wedel : Aussteller freuen sich auf Hobby- und Kleinkunstmarkt im Awo-Treff

14 Aussteller präsentieren ihre Arbeiten bei der 40. Ausgabe des Markts in Wedel. Wegen Corona war die Produktionszeit länger denn je.

Wedel | „Ich habe eine ganze Menge vorproduziert“, berichtet Karin Petersen. Die Wedelerin hat sich auf Baby- und Kinderkleidung spezialisiert. Normalerweise bietet sie ihre Waren auf Kunst- und Hobbymärkten in Appen, Seestermühe, Haseldorf oder Wedel an. Wegen Corona sind aber alle ausgefallen. „Mein letzter Markt war im Frühjahr 2020 in Appen“, sagt Peterse...

