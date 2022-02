Aalsutsetten : 40.000 Aale in der Elbe vor Wedel und der Krückau ausgesetzt

Der Förderverein zur Erhaltung maritimer Lebensformen und Lebensräume will die Aalbestände in Nordsee und Elbe sichern und hat am Sonnabend rund 840.000 Glasaale ausgesetzt.

Wedel | Olaf Jensen wirkt müde, aber zufrieden, als er am Willkomm Höft in Wedel die erste Thermobox öffnet. „Sie sehen noch richtig gut aus, obwohl sie den ganzen Tag unterwegs waren“, stellt der Vorsitzende des Fördervereins zur Erhaltung maritimer Lebensformen und Lebensräume zufrieden fest. In der Thermobox, die etwas größer ist als ein DIN-A4-Blatt, wuse...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.