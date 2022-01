Anmeldung erforderlich : DRK Hetlingen ruft zur ersten Blutspende in 2022 auf

Für die Teilnahme an der Aktion in der Mehrzweckhalle gilt die 3G-Regel. Wer Blut spenden möchte, muss sich vorher einen Termin besorgen.

Hetlingen | Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Hetlingen organisiert gemeinsam mit dem Blutspendedienst Nordost für Freitag, 14. Januar, den ersten Blutspendetermin des Jahres in der Gemeinde. Spendenwillige sind von 15.30 bis 19.30 Uhr in der Mehrweckhalle, Hauptstraße 65, willkommen. Wichtig: Für den Zutritt gilt die 3G-Regel, Teilnehmer müssen also geimpft, genesen...

