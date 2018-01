Wedel : 3,44 Promille und Kind im Auto: Polizei stellt Führerschein von Hamburgerin sicher

von Mira Nagar

erstellt am 08.Jan.2018 | 12:05 Uhr

Wedel | Die Fahrt verlief offenbar glimpflich – doch ihren Führerschein ist die 44-jährige Hamburgerin wohl erstmal los: Eine volltrunkene Autofahrerin fiel am Sonntag schon in Wedel auf, teilte die Polizei am Montag mit. Um 14.10 Uhr meldeten Zeugen der Polizei den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Die Frau stieg demnach „trotz Atemalkohol und verwaschener Aussprache“ in einen Pkw mit Hamburger Kennzeichen und fuhr von Wedel in Richtung Pinneberg.

Eine Fahndung in der Umgebung verlief zunächst ohne Erfolg. Schließlich trafen die Polizisten die 44-jährige Fahrerin an ihrer Wohnanschrift in Hamburg an. Vor Ort bestätigte sich der Verdacht: Die Hamburgerin war mit 3,44 Promille deutlich alkoholisiert. „Besonders bedenklich ist, dass bei der Fahrt ein Kind mit im Auto saß“, so Polizeisprecher Arnd Habermann. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

