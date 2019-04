22 Retter aus „eigener Anzucht“ 3

Jugendfeuerwehr Rissen feiert zehnjähriges Bestehen

09. April 2019, 16:00 Uhr

Mit Blaulicht und Martinshorn kamen die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Rissen zu ihrer eigenen Geburtstagsfeier. Bevor es bei der offiziellen Feierstunde lobende Worte und Geschenke gab, mussten die 13 Mitglieder – zwölf Jungs, ein Mädchen – ihr Können beweisen. Auf dem Schulhof zwischen Gymnasium und Stadtteilschule Rissen galt es ein inszeniertes Feuer zu löschen. Zwei Angriffstrupps wurden aufgebaut und binnen Minuten war die Aufgabe gelöst. Damit konnte der Festakt beginnen.

„Feuer löschen, Verletzte versorgen, Schläuche rollen, Kuchen backen oder angeln“, führte Jugendwartin Miriam Kälber auf, was die Jugendlichen jeden Donnerstag bei den Übungsabenden der Jugendfeuerwehr machen. Vor einem Jahr hat sie die Aufgabe von Gerrit Wrage übernommen, der bei der Gründung der Nachwuchsabteilung 2009 dabei war und diese neun Jahre geleitet hat. „Ich danke Dir für die letzten zehn Jahre und dass wir auch zukünftig auf Dich zählen dürfen“, sagte Kälber. Die Jugendfeuerwehr sorge mittlerweile – wie bei der Gründung geplant – für den Nachwuchs in der Einsatzabteilung. Allein in den vergangenen neun Monaten seien fünf Mitglieder der Jugendfeuerwehr in die aktive Wehr gewechselt. „Wir sind stolz, dennoch genug Mitglieder zu verzeichnen und keine Nachwuchssorgen zu haben“, betonte die Jugendwartin. Zusammenhalt, Teamgeist, aber auch Regeln seien die Grundlagen der Jugendfeuerwehr. „Dies sind die Werte, die wir vermitteln“, erläuterte Kälber.

„Wir haben 114 Jahre gebraucht, bis wir als Wehr den wichtigsten Schritt einer Familie getan haben – an Nachwuchs zu denken“, erinnerte Christian Behn, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Rissen, an die Gründung der Nachwuchsabteilung. Vor dem Hintergrund des damals zu kleinen Feuerwehrhauses sei die Gründung teilweise kritisch betrachtet worden. „Damals dachte keiner daran, dass fünf Jahre später eine neue Wache kommt“, so Behn. Eine Jugendfeuerwehr lebe vom Engagement der Jugendlichen, aber ohne das Engagement aus der Einsatzabteilung sei auch eine Nachwuchsorganisation nicht möglich.

Als die Jugendfeuerwehr in Rissen mit elf Mitgliedern gegründet wurde, waren in der Einsatzabteilung 14 Kameraden, die bereits in anderen Stadtteilen oder Wehren die Jugendausbildungen durchlaufen hatten. „Heute sind es 22 aus eigener, nennen wir es mal Anzucht“, sagte Behn. Außer der feuerwehrtechnischen Ausbildung stehe in der Jugendfeuerwehr immer auch der Spaß im Mittelpunkt. „Liebe Eltern, sie haben uns das wertvollste von sich anvertraut. Wir begleiten ihre Kinder auf einem prägenden Weg zu selbstbewussten Menschen, die respektvoll und fair miteinander umgehen“, sagte Behn. „Die Arbeit im Team geht bei der Feuerwehr nicht ohne Vertrauen. Im Einsatzfall im wahrsten Sinne sogar blind.“

„Der Wehrführer war für die warmen Worte zuständig, ich für die Geschenke, sagte Henrik Strate, Vorsitzender des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Rissen. Die Anschaffung des Jugendbusses sei die bisher größte Investition des Fördervereins gewesen, dem aktuell 50 Mitglieder angehören. Zum zehnten Geburtstag überreichte Strate neue Feuerwehrjacken an die Jugendwehr – ein Teil war schon im vergangenen Jahr verteilt worden. „Es gibt einen Running Gag bei der Jugendfeuerwehr, einen Wunsch, den es seit zehn Jahren gibt“, berichtete Strate. Diesen erfülle er nun: einen eigenen Wimpel für den eigenen Nachwuchs. „Die Jugendfeuerwehr hat viele Wünsche. Es wird dieses Jahr noch mehr geben, aber nicht alles an einem Tag, sondern übers Jahr verteilt“, erläuterte Strate.

Bereichsjugendwartin Tessa Lüdemann überbrachte nicht nur die Glückwünsche des Bezirks und der Nachbarwehren, sondern hatte auch eine Beteiligung für den Ausflug in einen Freizeitpark als Geschenk dabei.