Unfall in Holm : 20-jähriger Fahrradfahrer im Kreisverkehr von Auto angefahren

Beim Überqueren der Hetlinger Straße wurde der Radfahrer übersehen und stürzte. Anschließend unterhielt er sich mit dem Unfallverursacher, vergaß aber, Daten auszutauschen. Jetzt sucht die Polizei den Autofahrer.

von Inge Jacobshagen

13. Juli 2021, 16:12 Uhr

Holm | Am Montag (12. Juli) in der Früh ereignete sich in Holm (Kreis Pinneberg) im Kreisverkehr ein Unfall. Wie Polizist Thorsten Ibs am Dienstag (13. Juli) berichtete, ist ein 20-jähriger Auszubildender aus Holm beim Überqueren eines Zebrastreifens von einem weißen Kastenwagen angefahren worden.

Der Auszubildende fuhr gegen 5.30 Uhr mit seinem Fahrrad entlang der Hauptstraße (B431) Richtung Heist. Wie vorgeschrieben benutzte der 20-Jährige den Geh- und Radweg, der sich an der Hauptstraße auf der linken Seite befindet.

Der Autofahrer sprach den verunglückten Radfahrer an

Als er im Kreisel die Hetlinger Straße überqueren wollte, wurde er von einem Autofahrer, der sich aus Hetlingen kommend in den Kreisverkehr einordnen wollte, übersehen und angefahren. Der Fahrer, der in einem weißen Kastenwagen unterwegs war, stieg aus und sprach den verunglückten Radfahrer an. Auch eine weitere Zeugin des Unfalls erkundigte sich danach, ob alles okay sei.

Das bestätigte der Auszubildende. Unter dem Schock des Geschehens vergaß er jedoch, den Unfallverursacher nach dessen Daten zu fragen. Zur weiteren Bearbeitung des Unfalls bittet jetzt die Polizei Holm den Fahrer des weißen Kastenwagens, die beteiligte Zeugin oder auch weitere Personen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Telefon (04103) 2165 zu melden.