2. Damen-Basketball-Bundesliga : SC Rist Wedel gewinnt erstes Abstiegsrunden-Spiel gegen Heidelberg

Angeführt von Kata Takács, triumphierte das Team von Trainer Asil Aydin am Sonntag (27. März) zum Auftakt der Vierer-Runde um den Klassenerhalt mit 59:48 gegen den USC Heidelberg II.

Wedel | Anna Suckstorff setzte zum Distanzwurf an und versenkte den Drei-Punkte-Wurf. Man merkte einen Hauch der Erleichterung in den Gesichtszügen der 110 Zuschauer in der Wedeler Steinberghalle. Es lief die 32. Minute im ersten Spiel der Abstiegsrunde für die Zweitliga-Basketballerinnen des SC Rist Wedel gegen USC Heidelberg II. Suckstorffs Treffer sollte f...

