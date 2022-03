2. Damen-Basketball-Bundesliga : SC Rist Wedel hofft gegen TG Neuss auf ein Ende der Niederlagen-Serie

Nach zwölf Niederlagen in Folge und dem erstmaligen Absinken auf einen direkten Abstiegsplatz hofft Trainer Asil Aydin am Sonntag (13. März) auf ein Ende der Negativserie. Zuschauer sind unter der 3G-Regel erlaubt.

Wedel | Tatenlos mit ansehen mussten die Zweitliga-Basketballerinnen des SC Rist Wedel, wie sie am ersten März-Wochenende erstmals in dieser Saison auf den vorletzten Rang, der der erste direkte Abstiegsplatz ist, abrutschten. Denn während die Elbstädterinnen ihr Gastspiel bei der Panthers Academy Osnabrück wegen Corona-Fällen absagen mussten, gewannen die Be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.