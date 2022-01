2. Basketball-Regionalliga : Corona-Fall beim Gegner: Spielabsage auch für SC Rist Wedel II

Weil es in den Reihen der BG Hamburg-West einen Corona-Ansteckungsfall gab, wurde die für Sonnabend (16. Januar) geplante Partie auf einen unbestimmten Zeitpunkt verlegt.

Wedel | Corona und kein Ende! Neben den ersten Männern, deren ProB-Heimspiel gegen die RheinStars Köln am Sonntag (16. Januar) wegen positiver Corona-Schnelltests bei mehreren Akteuren kurzfristig abgesagt wurde, und den ersten Frauen, die auf ihren in Quarantäne befindlichen Coach Asil Aydin verzichten mussten, machte die Corona-Krise am vergangenen Wochene...

