Frauen-Basketball : Duell um die Tabellenführung: SC Rist empfängt Eintracht Braunschweig

Auf die Basketballerinnen aus Wedel wartet in der Steinberghalle eine echte Bewährungsprobe. In der Vorbereitung hatte das Team von Trainer Asil Aydin das Nachsehen.

Wedel | Das nächste Topspiel in der Steinberghalle. Mit Eintracht Braunschweig haben die Basketballerinnen des SC Rist Wedel am Sonntag (31. Oktober, 17 Uhr) in der 2. Bundesliga einen echten Hochkaräter zu Gast. „Wir werden uns so gut es geht vorbereiten und gucken, wie es sich entwickelt. Ich freue mich auf das Spiel“, sagt der Wedeler Trainer Asil Aydin. ...

