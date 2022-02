2. Basketball-Bundesliga ProB : Dank Hendrik Drescher: SC Rist Wedel gewinnt in Düsseldorf

Nach zuvor drei Niederlagen in Folge triumphierten die Elbstädter am Dienstag (22. Februar) mit 89:78 beim Tabellenzweiten ART Giants Düsseldorf, woraufhin Trainer Stephan Blode ein paar freie Tage spendierte.

Wedel | Ein kleiner Spaziergang um den Mühlenteich, am Elbstrand oder in der Elbmarsch: An den kommenden Tagen können die Basketballer des SC Rist Wedel die Seele baumeln lassen. Da sie am letzten Februar-Wochenende in der 2. Bundesliga ProB spielfrei haben, gewährt ihnen Trainer Stephan Blode bis zum Montag (28. Februar) eine Erholungspause. Sie ist auch ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.