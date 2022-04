2. Basketball-Bundesliga ProB : Knappe Niederlage in Speyer: SC Rist Wedel verpasst vorzeitiges Weiterkommen

Das Team von Trainer Stephan Blode hatte am Sonnabend (9. April) im zweiten Play-Off-Achtelfinale mit 80:81 das Nachsehen. Nun wird das Viertelfinal-Ticket am Ostersonnabend (16. April) in der Steinberghalle vergeben.

Wedel | Im Fußball-Europapokal hätte der SC Rist Wedel die nächste Runde erreicht, weil nach einem klaren Hinspiel-Sieg (87:80) das zweite Duell knapp verloren ging. Allerdings gehen die Rister nicht auf Tor-, sondern auf Korbjagd. Und der Play-Off-Modus in der 2. Basketball-Bundesliga ProB besagt, dass zum Weiterkommen zwei Siege vonnöten sind. Deshalb verpa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.