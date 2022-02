2. Basketball-Bundesliga ProB : SC Rist Wedel verliert Topspiel beim Spitzenreiter Baskets Münster

Schwächen bei den abprallenden Bällen waren laut Trainer Stephan Blode am Sonntag (6. Februar) entscheidend dafür, dass die Elbstädter trotz einer ansonsten guten Leistung beim Spitzenreiter das Nachsehen hatten.

Wedel | In eine lange Liste reihten sich am gestrigen Sonntag die Basketballer des SC Rist Wedel ein. Wie zuvor schon alle elf Gegner in der Hinrunde und die ersten vier in der Rückserie, so mussten auch sie den WWU Baskets Münster zum Sieg gratulieren. Obwohl die Elbstädter „keine schlechte Leistung zeigten“, wie ihr Trainer Stephan Blode beteuerte, verloren...

