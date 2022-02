2. Basketball-Bundesliga ProB : Jordan Walker in Topform genügt nicht: SC Rist Wedel verliert in Iserlohn

Obwohl der US-Amerikaner nach überstandener Krankheit 30 Punkte sammelte, kassierten die Elbstädter am Sonnabend (19. Februar) mit einem 82:90 bei den Kangaroos ihre dritte Niederlage in Folge.

Wedel | Gleich wieder in Topform war am Sonnabend (19. Februar) Jordan Walker. Nach dreiwöchiger, krankheitsbedingter Zwangspause sammelte er 30 Punkte. Das „Problem“ aus Sicht der Basketballer des SC Rist Wedel: Die zwölf Akteure der Iserlohn Kangaroos waren insgesamt dreimal so oft erfolgreich. Dies ergab unter dem Strich im Sauerland mit einem 82:90 (34:44...

