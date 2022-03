2. Basketball-Bundesliga ProB : SC Rist Wedel nach finalem Sieg Vierter und in den Play-Offs gegen Speyer

Das Team von Trainer Stephan Blode gewinnt am Sonnabend (19. März) mit 85:74 bei den Dragons Rhöndorf. Im Play-Off-Achtelfinale geht es nun gegen die Ahorn Camp BIS Baskets Speyer.

Wedel | Nicht einmal 70 Stunden lagen für die Basketballer des SC Rist Wedel zwischen dem Ertönen der Schlusssirene beim 47:74-Debakel gegen die RheinStars Köln am Mittwoch (16. März) und dem Tip-Off ihres letzten Hauptrunden-Spiels bei den Dragons Rhöndorf. Im Sportzentrum Menzenberg in Bad Honnef, ebenfalls am Rhein und rund 44 Kilometer südlich von Köln g...

