2. Basketball-Bundesliga ProB : Fünfter Sieg in Folge: SC Rist Wedel schlägt auch die BSW Sixers

Knackpunkt des Spiels war die gute Defensivarbeit der Wedeler im dritten Viertel. In Gefahr geriet der Heimerfolg trotz Nachlässigkeiten nicht mehr.

Wedel | Die Basketballer des SC Rist Wedel schwimmen weiter auf der Welle des Erfolgs. In der 2. Bundesliga ProB feierte die Mannschaft von Trainer Stephan Blode am Sonntag (21. November) in der Steinberghalle bereits den fünften Sieg in Serie: Gegen die BSW Sixers behauptete sich der Tabellenzweite mit 81:76 (44:41). „Wir sind sehr glücklich über den Erfolg....

