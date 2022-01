2. Basketball-Bundesliga : Frauen-Trainer in Quarantäne: Talfahrt für SC Rist Wedel geht weiter

Einer 50:94-Klatsche bei Rotenburg/Scheeßel folgte am Sonntag (16. Januar) eine 76:78-Heimpleite gegen die Young Dolphins Marburg, die Rist-Trainer Asil Aydin verpasste, weil er kurzfristig in Corona-Quarantäne musste.

Wedel | Nein, es war nicht so, dass Trainer Asil Aydin nach der klaren 50:94 (26:60)-Niederlage, die seine Zweitliga-Basketballerinnen des SC Rist Wedel am Sonnabend bei der BG 89 Avides Hurricanes Rotenburg/Scheeßel kassiert hatten, nicht mehr hinschauen konnte. Der Chefcoach wurde auch keinesfalls entlassen. Am Sonntag, als die Risterinnen mit einem 76:78 (...

