2. Basketball-Bundesliga : SC Rist Wedel bezwingt Jenas Frauen erneut nach Verlängerung

Erst im Pokal, jetzt in der Liga: Die Mannschaft von Trainer Asil Aydin macht es gerne spannend gegen die Thüringerinnen. Im Offensivspiel zeigte sich das Team „grandios“.

Wedel | Mehr Spannung geht nicht. Die Basketballerinnen des SC Rist Wedel haben sich in einer hart umkämpften Partie mit 102:96 nach Verlängerung gegen USV Vimodrom Baskets Jena durchgesetzt und ihre Tabellenführung in der 2. Bundesliga Nord erfolgreich verteidigt. Distanztreffer-Quote überrascht Wedel Wie in der ersten Runde des DBBL-Pokals, als die We...

