17 Touren : Mit dem Wedeler ADFC das Umland per Rad entdecken

Die kürzeste Strecke ist elf Kilometer lang, bei der längsten sind 114 Kilometer zu radeln. Los geht es an diesem Sonntag, 20. März, mit einem Ausflug nach Seester und Seestermühe.

Wedel | Runter vom Sofa, rauf aufs Rad: Wenn die Tage länger und die Temperaturen wärmer werden, wächst die Lust an Bewegung in frischer Luft. Auch in dieser Saison haben die Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Wedel sich wieder zusammengesetzt und geführte Radtouren ausgearbeitet, die genau auf diese Bedürfnisse zugeschnitten sind. Es...

