Am 17. Januar : Kreis holt ausgediente Weihnachtsbäume in Hetlingen und Haseldorf ab

Bis spätestens 6.30 Uhr müssen die Tannen abgeschmückt an den jeweiligen Sammelplätzen abgelegt werden.

Haseldorf/Hetlingen | Weihnachten ist schon eine ganze Weile her, der Tannenbaum vielerorts längst abgeschmückt. Der Bürgerservice des Kreises Pinneberg, der am 10. Januar mit der Abholung begonnen hat, sorgt nun dafür, dass auch die Bewohner von Hetlingen und Haseldorf ihre ausgedienten Weihnachtsbäume ordnungsgemäß loswerden. Stichtag für die Abholung in beiden Dörfern i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.