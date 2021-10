Bauprojekt auf Jet-Areal : 123 Wohnungen an der B431 in Wedel bis Ende 2024 bezugsfertig

Projektentwickler Bonava nennt Details zu dem Vorhaben auf dem ehemaligen Tankstellen-Gelände neben Famila. Warburg-HIH Invest Real Estate steigt ein und übernimmt 62 Mietwohnungen sowie Kita für einen Immobilien-Fonds.

Wedel | Kurz nach dem Baustart auf dem ehemaligen Tankstellen-Gelände gleich neben der Famila-Zufahrt nah der B431 in Wedel nennt Projektentwickler Bonava, Bau- und Immobilienunternehmen mit Deutschlandsitz in Fürstenwalde, Details zu seinem großen Wohnungsbauvorhaben: Bis Ende 2024 sollen demnach alle 123 Wohnungen im Energieeffizienzstandard KfW-55 in fünf ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.