Colosseum in Wilster : Vorerst keine Veranstaltung – aber voller Kalender ab Ende Februar

19. Januar 2022, 17:00 Uhr

Seit über 30 Jahren führt Familie Mehrens den Saalbetrieb im denkmalgeschützten Colosseum.

Familienbetriebe auf dem Veranstaltungssektor sind selten geworden. Umso bemerkenswerter, dass die Familie Mehrens den Saalbetrieb Colosseum in Wilster mit Outdoor-Fläche mitten in der Stadt nun schon seit 32 Jahren führt. Auch wenn hier und da Steine im Weg lagen – trotz der Corona-Krise wollen Michael, Martina und Mario Mehrens ihren Betrieb in dem historischen Gebäude weiterführen.

Mit unerwarteten Situationen hat Michael Mehrens (71) in der Anfangsphase Ende der 80er Jahre gelernt umzugehen. Gebremst werden konnte der Betrieb so auch während der Corona-Zeit kaum. Der Pächter machte aus dem Saalbetrieb kurzfristig einen Gerichtssaal, in dem Verhandlungen des Landgerichts Itzehoe abgehalten werden, bevor das Gericht größere Räume in Itzehoe angemietet hat.

Aus alten, von Michael Mehrens aufbewahrten Zeitungsartikeln ergibt sich bis heute eine bewegte Geschichte: Eigentlich Landwirt von Beruf, hatte er schon Ende der 60er Jahre in dem Tanzsaal Bälle und Veranstaltungen für die Landjugend organisiert „… weil ich einfach Lust dazu hatte“, wie er sagt.

Im Alter von 20 Jahren ist er mit einer rollenden Diskothek durch die Lande getourt, als deren Zeit eigentlich noch gar nicht gekommen war und noch Live-Kapellen angesagt waren. Sein späterer Geschäftspartner Peter Wischmann (in den 70er Jahren erfolgreich als Schlagersänger Peter Stern) zog zu dieser Zeit noch mit seiner Band „United" über die Lande.

1990 Pachtvertrag geschlossen

Nachdem der ehemalige Colo-Pächter Gerd Wolf 1987 aber aufgehört hatte und kurze Zeit später verstorben war, pachteten Michael Mehrens und seine Frau Martina (66) das alte Colosseum gemeinsam mit Peter Wischmann. Der Pachtvertrag wurde zum 1. Januar 1990 geschlossen, am 6. Januar war Eröffnungsball mit Peter Wischmann und seiner Band als musikalischem Act. Da war das Gebäude schon mit Mitteln aus dem Denkmalschutz restauriert worden. Zur Neueröffnung kamen 450 Besucher, „es war brechend voll“, wie sich Michael Mehrens erinnert.

Gemeinsam mit Peter Wischmann hat er gleich zu Anfang auch den Bauernmarkt auf dem Colosseumsplatz ins Leben gerufen, den es bis heute gibt. Nachdem Peter Wischmann 1995 aus familiären Gründen ausgestiegen war, waren Michael und Martina Mehrens seit 1996 alleinige Pächter. Auch ein Feuer aufgrund vermuteter Brandstiftung und mit einem Sachschaden von 250.000 D-Mark konnte ihn nicht aus dem Konzept bringen.

Breit gefächerte Aktivitäten

Nachdem Michael Mehrens den schon 1889 auf dem Gelände eines „Lustgartens“ gebauten Dorf- und Tanzsaal gemeinsam mit seiner Frau Martina dann ein Vierteljahrhundert lang erfolgreich geleitet hatte, entschieden sie 2016, sich altersbedingt etwas zurückzuziehen. Ihr Sohn Mario (39) hat vor sechs Jahren die Geschäftsführung übernommen. Unterstützt von der älteren Generation, hilft mittlerweile auch dessen Ehefrau Maren (40) mit, „so sind wir alle noch aktiv”, fügt Michael Mehrens schmunzelnd hinzu.

Während andere Dorf-Säle eingingen und die Vereinsfeste wegfielen, florierte das Colosseum, denn es hat seine Aktivitäten breit gefächert. „So trifft uns die wirtschaftliche Not nicht ganz so hart“, wie sich Mario Mehrens bewusst ist. Anfänglichem Ärger mit Gewaltausbrüchen bei den Discos konnte mit einem eigenen Konzept in Kooperation mit Ordnungsamt und Polizei erfolgreich begegnet werden.

Der Kalender ist eigentlich voll. Mario Mehrens, Geschäftsführer

Wegen der Corona-Lage ist die Veranstaltungsplanung im Moment schwierig. Die sonst so beliebten Discos finden vorerst nicht statt. Und: „Viele sagen ihre eigentlich schon gebuchten Termine eine Woche vorher wieder ab“, erzählt Mario Mehrens. Aber er ist zuversichtlich: „Ab Ende Februar haben wir Veranstaltungen wie Theater, Sitzungen und Vereinsversammlungen schon vorgemerkt, der Kalender ist eigentlich voll.“ Das hängt jetzt von der weiteren Pandemie-Entwicklung ab.