Die Stadt Plön greift durch : Videokameras sollen illegale Müllentsorgung in der Gartenstraße aufdecken

Der Stadt Plön reicht es: der in der Gartenstraße illegal entsorgte Müll muss durch die Abfallwirtschaft des Kreises kostenpflichtig für die Stadt Plön entsorgt werden. Jetzt setzt Plön dort Videoüberwachung ein.

Avatar_shz von Michael Kuhr

17. Januar 2022, 15:24 Uhr

Der Stadt Plön reicht es: der in der Gartenstraße illegal entsorgte Müll muss durch die Abfallwirtschaft des Kreises kostenpflichtig für die Stadt Plön entsorgt werden. Jetzt setzt Plön dort Videoüberwachung ein.

Die illegalen Müllablagerungen mitten im Plöner Stadtgebiet haben in den vergangenen Jahren zugesnommen, teilte die Stadt Plön mit. Insbesondere auf der städtischen Grünfläche in der Gartenstraße werden seit Längerem Abfallsäcke, Kleidungsstücke, Sperrmüll, Schadstoffe, Elektrogeräte und andere unbrauchbare Dinge illegal entsorgt. Die Stadt will der wilden Müllentsorgung jetzt mit Videokameras Einhalt gebieten und droht vor allen Dingen Bußgelder von bis zu 100.000 Euro an.

Stadt Plön musste schon viel Geld für die Entsorgung des illegal abgelegten Mülls zahlen

Das Ärgernis: Der illegal entsorgte Müll wird in regelmäßigen Abständen durch die Abfallwirtschaft des Kreises Plön kostenpflichtig für die Stadt Plön abtransportiert. „Hierfür musste die Stadt Plön schon über die Jahre mehrere tausend Euro ausgeben“, klagte Stadtsprecher Frank Neufeind. Zudem seien durch den Missbrauch und die Verschmutzung der Fläche erhebliche andere Kosten angefallen.

Um die wilden Müllablagerungen zu verhindern und die Verursacher zu ermitteln, setzt die Stadt Plön seit Kurzem Videoüberwachung ein. Frank Neufeind, Sprecher der Stadt Plön

Die Stadt Plön weiß: Öffentliche Plätze, die schlecht einsehbar sind, sind zugleich beliebte Stellen von illegalen Abfallablagerungen. Frank Neufeind: „Um die wilden Müllablagerungen zu verhindern und die Verursacher zu ermitteln, setzt die Stadt Plön seit Kurzem Videoüberwachung ein.“ Ziel sei es, schneller und effizienter die Personen zu identifizieren, die ihren Müll unrechtmäßig auf Kosten der Allgemeinheit entsorgen.

Videoaufnahmen würden gespeichert und datenschutzkonform ausgewertet

Die Videoaufnahmen würden gespeichert und datenschutzkonform ausgewertet. Alle Aufnahmen würden, sofern sie keine Ordnungswidrigkeiten dokumentieren, innerhalb von zehn Wochentagen gelöscht. Nach den gesetzlichen Vorgaben sei es möglich, bei einer vorliegenden Ordnungswidrigkeit ein Bußgeld in einer Höhe von bis zu 100.000,00 € zu verhängen. Auf die Videoüberwachung werde in der Gartenstraße durch eine entsprechende Beschilderung hingewiesen.