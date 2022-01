Fußball-Regionalliga Nord : VfB Lübeck stellt sich neu auf – Vertrag mit Rocco Leeser wird nicht verlängert

Neuer Aufsichtsrat, neuer Vorstand und bald auch ein neu geschaffener Sportvorstand: Der VfB Lübeck krempelt seine Führungsebene um. Einer, der gehofft hatte, den Neuaufbau weiter zu begleiten, muss gehen: Rocco Leeser.

Avatar_shz von Sascha Bodo Sievers

14. Januar 2022, 12:28 Uhr

Neuer Aufsichtsrat, neuer Vorstand und bald auch ein neu geschaffener Sportvorstand: Der VfB Lübeck krempelt seine Führungsebene um. Einer, der gehofft hatte, den Neuaufbau weiter zu begleiten, muss gehen: Rocco Leeser.

Der VfB Lübeck hat am Freitag, 14. Januar 2022, weiteichende Umstrukturierungsmaßnahmen angekündigt. Ein hauptamtlicher Sportvorstand mit Erfahrung im Profifußball soll zukünftig die sportlichen Geschicke des Vereins leiten. Leidtragender ist Rocco Leeser: Der im Sommer auslaufende Vertrag mit dem Sportdirektor wird nicht verlängert.

Weiterlesen: Sportdirektor Rocco Leeser: „Manchmal ist es, als säße man auf einem Vulkan“

Der Verein wolle mit einer strukturellen Veränderung auf der sportlichen Führungsebene seine Ziele in den kommenden Jahren angehen. Ein hauptamtlicher Sportvorstand soll zukünftig die sportlichen Geschicke des Vereins leiten. Dies habe der Aufsichtsrat des VfB in seiner Sitzung zu Beginn der Woche beschlossen, heißt es in der Pressemitteilung.

Damit geht einher: Die Position des Sportdirektors wird ab dem 1. Juli nicht mehr besetzt, der zum 30. Juni auslaufende Vertrag mit Rocco Leeser, der seit Dezember 2019 die Position des Sportdirektors bekleidet, wird nicht verlängert.

Erfahrung im Profifußball gesucht

„Wir sind zu der Entscheidung gekommen, künftig die sportliche Planung auf Vorstandsebene anzusiedeln“, erklärt der Aufsichtsratsvorsitzende Thomas Rehder. „Wir sind der Überzeugung, dass wir dafür einen geeigneten Kandidaten mit Erfahrungen im Profifußball finden werden, mit dem sich der VfB künftig noch professioneller aufstellen und seine Ziele für die kommenden Jahre angehen kann.“

In der aktuellen sportlichen und finanziellen Situation ist es nicht möglich, gleichzeitig einen Sportvorstand und einen Sportdirektor zu beschäftigen. Insofern ist die Trennung von Rocco auch eine Folge dieser Umstrukturierung. Thomas Rehder, Aufsichtsratsvorsitzender des VfB Lübeck

Der Aufsichtsratsvorsitzende bedankte sich bei Leeser für die „geleistete Arbeit und den angenehmen menschlichen Umgang“. Beim erforderlichen Umbruch des vergangenen Sommers habe der Niederländer unter schwierigen Bedingungen seinen Teil dazu beigetragen, dass eine wichtige Basis für den Weg der weiteren Professionalisierung geschaffen wurde. „Es zeichnet Rocco aus, dass er trotz der verständlichen Enttäuschung über die Entscheidung sogleich seine ungebrochene Loyalität und Arbeitsmotivation gezeigt hat.“

Leeser bedauert Entscheidung

Leeser nahm die Entscheidung des Aufsichtsrats professionell auf: „Natürlich bin ich enttäuscht. Es war mir eine Ehre, als Sportdirektor für den VfB zu arbeiten und ich hätte diese Aufgabe selbstverständlich auch gerne weitergeführt. Aber im Profifußball-Geschäft weiß man, dass sich Konstellationen verändern und Verträge dann nicht verlängert werden. Damit muss und kann ich umgehen.“

Der 54-Jährige werde dem VfB weiterhin mit voller Kraft zur Verfügung stehen und wolle seinen Teil dazu beitragen, die Ziele des Vereins zu erreichen.

Weiterlesen: Neuer Vorstand: Zwei Frauen und ein Mann leiten die Geschicke des VfB Lübeck

Auch interessant: VfB Lübeck hat einen neuen Aufsichtsrat