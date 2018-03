Hitzhusen : Verkehrsunfall auf der B206 – zwei Schwerverletzte

Ein Glückstädter (75) und seine 80 Jahre alte Beifahrerin wurden bei einem Unfall im Kreis Segeberg schwer verletzt.

22. März 2018, 12:34 Uhr

Hitzhusen | Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Hitzhusen (Kreis Segeberg) sind am Mittwoch zwei Glückstädter schwer verletzt worden. Um 13.55 Uhr befuhr ein 75-Jähriger mit seinem VW Golf die Hauptstraße (K 111) aus Hitzhusen kommend in Richtung B206.

An der Einmündung wollte er nach rechts auf die Bundesstraße in Richtung Bad Segeberg einbiegen. Dabei übersah er ein vorfahrtsberechtigtes Auto, das auf der B206 in Richtung Bad Segeberg unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß.

Der 75-jährige und seine 80-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Glückstadt, verletzten sich bei dem Unfall schwer. Beide wurden zur ärztlichen Versorgung in Krankenhäuser gebracht. Eine Lebensgefahr besteht nach jetzigem Stand nicht.

Der andere Unfallbeteiligte (23) sowie sein 21-jähriger Beifahrer blieben nach eigenen Angaben unverletzt. Für die Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Aufnahme von ausgelaufenen Betriebsstoffen war die B206 für eineinhalb Stunden voll gesperrt.

