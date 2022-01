Ausblick auf 2022 : Veranstaltungen: Das plant Timmendorfer Strand/Niendorf in diesem Jahr!

Erfahrungen aus 2021 und der gesamten Pandemie fließen in die neuen Pläne mit ein – geboten werden neben Klassikern auch neue Formate.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

14. Januar 2022, 16:01 Uhr

Erfahrungen aus 2021 und der gesamten Pandemie fließen in die neuen Pläne mit ein – geboten werden neben Klassikern auch neue Formate.

Nach den Touristikern von Grömitz und der Region zwischen Scharbeutz und Rettin hat nun auch die Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH (TSNT) ihre Pläne für das neue Jahr präsentiert.

Weiterlesen 1: Konzerte, Kulinarisches, Sport und mehr: Das plant das Grömitz 2022!

Weiterlesen 2: Das ist unter Corona-Bedingungen 2022 an der Lübecker Bucht geplant

Alle Veranstaltungen und Aktionen sind geprägt von den Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr – und von der nunmehr zweijährigen Corona-Lage. „Die größte Herausforderung im vergangenen Jahr lag darin, auf die sich ständig erlassenen Änderungen und Verordnungen zu reagieren und entsprechend zu informieren und das möglichst transparent“, sagte Silke Szymoniak, Marketing-Leiterin der TSNT.

2021 sei für die TSNT außerdem die Umsetzung der touristischen Modellregion im April/Mai eine weitere Herausforderung gewesen. „Hieraus wurde deutlich, dass Tourismus kein Pandemietreiber ist“, so Szymoniak. Durch die Umsetzung dieses Projektes habe man wesentlich zur Steigerung des Bekanntheitsgrades der Urlaubsregion Lübecker Bucht beigetragen, ebenfalls seien dringend notwendig Umsätze generiert worden.

Rückblick: Modellregion Lübecker Bucht verzeichnet große Nachfrage

Auch im Jahr 2022 werde die TSNT mit den Themen Besucherlenkung insbesondere zu Stoßzeiten (Hauptferienzeit sowie Best-Wetter-Wochenenden) konfrontiert sein „und auf dezentrale Urlaubsangebote verweisen“, kündigte Szymoniak an.

Ein Jahr volles Programm

Der Veranstaltungskalender ist in diesem Jahr wieder prall gefüllt. Mehrheitlich sind es Klassiker, die Besucher am Ostseestrand Abwechslung bieten sollen – so auch das Fackelfest am Niendorfer Freistrand, das am 26. Februar den Auftakt zum Veranstaltungsjahr 2022 markiert.

Vom 4. bis 6. März gibt es ein Fest für alle Hunde-Fans: „Dogs – Das Hundefestival“ soll im Timmendorfer Strandpark ein Mix mit vielen Darbietungen und Angeboten für Hundeliebhaber und die, die es werden wollen, bieten. Flankiert werden die „Hundstage“ von einem Verkaufsoffenen Sonntag – wie auch am 13. März das „Gold Opening“ im Strandpark (Motto „Golf für Jedermann“).

Sportlich geht es in Timmendorfer Strand ebenfalls am 20. März beim Ostseelauf zu: Das Angebot reicht von Halbmarathon, Fitness-Lauf, Sparkassen-Ostseelauf bis hin zu Nordic Walking.

Nach dem Osterfeuer (16. April in Niendorf) und dem „Osterbuddeln“ (17. April an der Niendorfer Seebrücke) heißt es vom 22. bis 24. April sowie vom 26. bis 29. Mai „Exklusiv & Lecker“ am Niendorfer Hafen. Geboten wird hierbei wieder Kunst, Kulinarik und Design.

Ein weiteres, mehrtägiges Festival steht vom 10. bis 12. Juni auf dem Plan: Bei „Garten & Style“ gibt es im Strandpark des Ostseebades wieder Wohn- und Garten-Accessoires, aber auch vieles mehr zu bewundern.

Das ist im Sommer geplant!

Musik, Kulinarik und Sportliches dominiert auch über die Sommer-Monate hinweg das Programm. Neben Strandparkkonzerten (15. Juni, 6. und 20. Juli sowie 17. August) lädt Nils Landgren vom 23. bis 26. Juni wieder zu „Jazzbaltica“ ein. Und unter der Leitung von Professor Bernd Ruf steht am 13. Juli das Themenkonzert „Revue der Musikhochschule Lübeck“ auf dem Plan.

Niendorf wird wiederum erneut Schauplatz des beliebten Promenadenfestes (15. bis 16. Juli) sowie der Hafentage (29. bis 31. Juli) und bietet wieder Kino am Freistrand (4. und 5. August sowie 8. und 11./12. August). Hinzu kommt am 21. August „Sunrise Feeling“, bei dem der Sonnenaufgang mit musikalischer Begleitung am Niendorfer Freistrand erlebt werden kann.

Als das Flaggschiff der TSNT mag das Format „Stars am Strand“ gelten. Die drei Konzerte namhafter Musiker finden in diesem Jahr vom 9. bis 11. September statt. Fest steht bereits, dass in der Musikarena am 9. September Alvaro Soler und am Folgetag Nico Santos auftreten werden. Der Künstler für den 11. September wurde indes noch nicht bekannt gegeben.

Weiterlesen: „Stars am Strand“ 2022 mit Alvaro Soler und Nico Santos

Vor „Stars am Strand“ nutzen die Beachvolleyballer wieder die Strandarena für die Deutsche Meisterschaft. Der traditionsreiche Wettkampf wird in diesem Jahr vom 1. bis 4. September ausgetragen.

Rund um „Stars am Strand“ – vom 10. bis 11. September – findet auf der Kurpromenade wieder die Traumautomeile statt, zu der die „Aktivgruppe für Handel und Gewerbe Timmendorfer Strand“ und einige Autohäuser einladen.

Im Übergang zur dunkleren Jahreszeit ist vom 16. bis 18. September die Herbstmesse am Niendorfer Hafen eingeplant, während es wenig später – vom 30. September bis 3. Oktober – am Niendorfer Hafen nochmals „Exklusiv und Lecker“ heißt.

Mit „Indian Summer“ findet vom 14. bis 16. Oktober im Strandpark nochmals eine jahreszeitlich angepasste Veranstaltung statt, während am 5. November mit „Timmendorf strahlt“ und der Winter-Beleuchtung langsam die Weihnachtszeit eingeläutet wird. Vom 2. bis 4. Dezember soll der Klassiker „Fischers Wiehnacht“ wieder am Niendorfer Hafen das Publikum anlocken, ab dem 15. Dezember der „Musikalische Weihnachtsmarkt“ am Timmendorfer Platz nach der Corona-Zwangspause wieder stattfinden.

Zum Jahresabschluss möchte die TSNT am 29. Dezember das „Fest zwischen den Jahren“ mit Musik und gastronomischem Angebot am Niendorfer Balkon präsentieren, den Jahresausklang am 31. Dezember mit einer Silvester-Party direkt am Strand feiern – sofern die Pandemie dem nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht.