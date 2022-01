Ausamtung soll geprüft werden : Verabschiedet sich die Gemeinde Bosau aus dem Amt Großer Plöner See?

Das Jahr fängt ja gut an: Bosaus SPD, FDP und Grüne wollen vom Innenministerium in Kiel prüfen lassen, ob sich die Gemeinde Bosau aus dem Amt Großer Plöner See verabschieden kann. Die Kosten sind mittlerweile zu hoch.

15. Januar 2022, 17:52 Uhr

Steht die Zukunft des Amtes Großer Plöner See auf dem Spiel? Zumindest in der Gemeinde Bosau regt sich Widerstand von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen. Sie haben einen Antrag zur nächsten Sitzung der Bosauer Gemeindevertretung am Dienstag, dem 25. Januar, formuliert. Danach soll das Innenministerium Schleswig-Holstein von der Gemeinde Bosau einen Prüfauftrag zur Ausgliederung der Gemeinde Bosau aus dem Amt Großer Plöner See erhalten.

SPD, FDP und Grünen sehen den hohen Anteil Bosaus an der Amtsumlage

Bürgermeister Eberhard Rauch und Amtsvorsteher Gerold Fahrenkrog sollen mit der Anfrage herausfinden, welche Kriterien und Voraussetzungen vorliegen müssen, damit die Gemeinde Bosau den Antrag auf eine Ausgliederung stellen kann. Wichtig scheinen SPD, FDP und Grünen der hohe Anteil Bosaus an der Amtsumlage aber auch die Vertretung der Gemeinde Bosau im Amtsausschuss zu sein. Von 13 Mitgliedern des Amtsausschusses kommen vier aus der Gemeinde Bosau, die aber fast die Hälfte der Amtsumlage aufbringt.

Bosau zahlt mit über 900.000 Euro den Löwenanteil an der Amtsumlage

Dem Amt Großer Plöner See gehören derzeit noch zehn Gemeinden an, in denen knapp 8000 Menschen leben. Bosau ist mit etwa 3400 Einwohnern mittlerweile die größte Flächengemeinde im Amt und zahlt mit über 900.000 Euro auch den Löwenanteil an der Amtsumlage. Von der zentralen Amtsverwaltung in Plön aus wird die Gemeinde Bosau verwaltet. Die ehemalige Bosauer Gemeindeverwaltung in Hutzfeld wird als Außenstelle des Amtes betrieben, um den Bosauern eine Anlaufstelle vor Ort zu ermöglichen.

Bosau wollte seine Hauptamtlichkeit erhalten

Die Gründung der Verwaltungsgemeinschaft der Gemeinde Bosau und den damals noch zwölf Gemeinden des Amtes Plön-Land wurde zu jener Zeit auch noch von der Bosauer SPD und der FDP gemeinsam mit der CDU getragen und von Bosaus Bürgermeister Mario Schmidt als Geschäftsführender Bürgermeister geleitet. Grund: Bosau wollte seine Hauptamtlichkeit erhalten. Doch die musste mit der Pensionierung von Mario Schmidt dann doch aufgegeben werden und Bosau wurde „normale“ amtsangehörige Gemeinde. Seither gibt es keinen Bürgervorsteher mehr und Eberhard Rauch ist als ehrenamtlicher Bürgermeister in Bosau auch Vorsitzender der Gemeindevertretung.

Mit Abschied Aschebergs und Bösdorfs aus dem Amt fing das Bosauer Dilemma an

Allerdings hatten sich zum 1. Januar 2014 nach internen Reibereien schon die große Gemeinde Ascheberg (ehemaliger Bürgermeister Herbert von Mellenthin) und die Gemeinde Bösdorf (ehemaliger Bürgermeister Joachim Schmidt) vom Amt Großer Plöner See in eine Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Plön abgewandt. Die Einnahmen aus der Amtsumlage aus Ascheberg und Bösdorf fehlen dem Amtshaushalt – die Fülle der Aufgaben bleibt jedoch bis heute erhalten und damit die Kosten auch. Mittlerweile wird Ascheberg von der Stadt Quickborn verwaltet und zahlt etwa die Hälfe dessen, was Bosau an das Amt zahlt.

Die einst schuldenfreie Gemeinde Bosau hat jetzt selbst erhebliche Finanz-Probleme

Denn mit der neuen Struktur des Amtes Großer Plöner See ohne Ascheberg und Bösdorf sehen Kritiker Bosau als neue größte Gemeinde jetzt mit über 900.000 Euro jährlich als „Zahlmeister“ des Amtes. Die einst schuldenfreie Gemeinde Bosau hat jetzt selbst Probleme, ihre eigenen Kosten für Investitionen zu zahlen und muss schon die Kommunalaufsicht des Kreises Ostholstein um Genehmigung dieser Ausgaben bitten, weil die Schulden immer weiter wachsen. Allein die erforderlichen neuen Feuerwehrhäuser werden über zwei Millionen Euro verschlingen.

Ohne Bosau wären die im Amt verbleibenden Gemeinden allein nicht mehr „lebensfähig“

Nach nicht offiziellen Informationen aus dem Innenministerium in Kiel wird einem Ausscheiden Bosaus aus dem Amt Großer Plöner See nur wenige Chancen eingeräumt. Der Grund: Ohne Bosau wären die im Amt verbleibenden Gemeinden allein nicht mehr „lebensfähig“. Sie würden damit gezwungen, sich neue Partner für die Verwaltung zu suchen. Da würde es sicherlich Möglichkeiten geben, aber nicht gegen die Gemeinden des Amtes gerichtet. Es könne nur eine gemeinsame und freiwillige Lösung geben: die Auflösung des Amtes.