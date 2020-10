Groß Pampau und Lütjensee : Unbekannte stehlen zwei Autos – Polizei sucht Zeugen

Ein BMW X4 und ein Mitsubishi Outlander wurden gestohlen. Wie sie entwendet werden konnten, ist noch unklar.

von Gerrit Hencke

06. Oktober 2020, 15:16 Uhr

Ratzeburg | In der Nacht von Montag auf Dienstag sind in Lütjensee (Kreis Stormarn) im Seeblick und in Groß Pamapau (Kreis Herzogtum Lauenburg) im Kankelauer Weg zwei Fahrzeuge gestohlen worden.

Die beiden Autos, der BMW X4 in Lütjensee und der Mitsubishi Outlander in Groß Pampau, haben jeweils einen Wert von rund 30.000 Euro.

Wie man in die Fahrzeuge gelangte und sie anschließend starten konnte, ist bislang unbekannt. Beide verfügten über das sogenannte Keyless-Go-System. Beide Fahrzeuge standen auf den Grundstücken der Geschädigten und waren frei zugänglich.

Die Polizei bitte um Mithilfe und sucht Zeugen: Wer kann Angaben zum Verbleib oder zu verdächtigen Personen in Lütjensee im Seeblick und im Kankelauer Weg in Groß Pampau machen? Zeugenhinweise erbittet die Kriminalpolizei Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/809-0.

Einen Zusammenhang zu einem Pkw-Aufbruch in Schwarzenbek sieht die Polizei derzeit nicht. Hier waren im Zeitraum von 2. bis zum 5. Oktober Arbeitsmaschinen im Wert von 10.000 Euro entwendet worden. Auch hier sucht die Polizei nach Zeugen.

