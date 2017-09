Kreis Stormarn : Unbekannte stehlen 208 Kisten Leergut

Ungewöhnlicher Diebstahl im Industriegebiet: Im Zeitraum von Freitag bis Montag haben Unbekannte in Barsbüttel (Kreis Stormarn) 208 Kisten Leergut entwendet. Die Kisten seien vermutlich zum angrenzenden Fußweg über den Zaun gehoben worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Es handele sich dabei um 48 Kisten Ratskrone, 80 Kisten Vio Wasser und 80 Kisten Früh Kölsch.

Die Ermittler sind jetzt auf der Suche nach Zeugen, denen in dem Industriegebiet verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind oder Personen, die auffällig große Mengen dieser Leergutkisten abgegeben haben. Die Hinweise gehen an die Polizei in Barsbüttel unter der Telefonnummer 040 / 670 780 56.

von Tobias Fligge

erstellt am 05.Sep.2017 | 15:07 Uhr