St. Michaelisdonn : Unbekannte bewerfen Züge mit Steinen und zerstören Wetterunterstand

Ein Zugfenster wurde beschädigt, Reisende blieben unverletzt. Die Bundespolizei sucht Zeugen der Taten.

von Gerrit Hencke

18. September 2018, 10:04 Uhr

St. Michaelisdonn | Unbekannte Täter haben am vergangenen Montag in St. Michaelisdonn (Kreis Dithmarschen) zwei Züge mit Steinen beworfen und die Scheiben eines Wetterunterstandes auf dem Bahnsteig zerstört. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Schon am 8. September hatten Unbekannte ein Fahrrad ins Gleis gelegt, das einen darüberfahrenden Zug beschädigte.

Bei der neuen Tat zersplitterte eine Seitenscheibe eines Zuges. Glücklicherweise durchschlug der Stein nicht die Scheibe, sodass keine Reisenden verletzt wurden. Die Bundespolizei ist am Bahnhof in den letzten Tagen vermehrt auf Streife gewesen, konnte jedoch keine Hinweise auf den oder die Täter erlangen.

Die Bundespolizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen am Bahnhof St. Michaelisdonn gesehen haben. Tatzeit ist der vergangene Montag (10. September) in der Zeit von 18 bis 24 Uhr.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Flensburg unter der Telefonnummer 0461/3132202 entgegen.

