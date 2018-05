Extremlauf am Sonntag : Ultramarathon auf Fehmarn: 73 Kilometer gegen den Belttunnel

Der Horst-Sporleder-Ultramarathon findet bereits zum sechsten Mal statt und ist auch den „Beltrettern“ gewidmet.

von Gerrit Hencke

15. Mai 2018, 11:27 Uhr

Fehmarn | Am kommenden Sonntag findet zum sechsten Mal der Horst-Sporleder-Ultramarathon rund um die Insel Fehmarn statt. Der Hamburger Ole Sporleder – begeisterter Fehmarn-Fan – hat diesen außergewöhnlichen Lauf über 73 Kilometer zur Erinnerung an seinen 2011 verstorbenen Vater initiiert und widmet diesen überdies den „Beltrettern“, der Bewegung gegen den geplanten Fehmarnbelt-Tunnel.

„Ich war schon als Kind immer gern auf Fehmarn. Ein solch größenwahnsinniges Projekt inmitten der sensiblen Ostsee wäre Frevel“, sagt Sporleder. Während der Bauarbeiten wäre Fehmarn nicht wieder zu erkennen und zudem faktisch weitgehend abgeschnitten. „Das muss verhindert werden. Und das schaffen wir nur alle zusammen“, sagt der Initiator des Ultramarathons.

Der Extremlauf führt über Deichwege, Promenaden, Feldwege und entlang von Steilküsten, Stränden, Campingplätzen und Naturschutzgebieten. Insgesamt werden elf Extremläufer an den Start gehen – zehn Männer und eine Frau. Der Startschuss fällt am Sonntag um 9.30 Uhr am Deich vor dem Campingplatz Niobe auf Fehmarn. Nach zehn bis elf Stunden wird die Gruppe dort wieder ankommen. Das Besondere: Es geht nicht um Schnelligkeit, sondern um das gemeinsame Ankommen. Alle Läufer bleiben als Gruppe zusammen. Details zum Lauf gibt es hier.