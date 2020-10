Zeugen gesucht : Zwei Fahrräder in Haselau entwendet

Die Räder wurden aus einem Gartenschuppen im Ortsteil Altendeich gestohlen. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Avatar_shz von Andrea Stange

09. Oktober 2020, 13:05 Uhr

Haselau | Gleich zwei Fahrräder sind aus dem Gartenschuppen einer Familie aus Haselau (Kreis Pinneberg) gestohlen worden. Die Tat im Neuen Weg im Ortsteil Altendeich ereignete sich in der Zeit zwischen Mittwoch, 7. Oktober, um 17 Uhr und Donnerstag, 8. Oktober, um 11 Uhr.

Herrenfahrrad und Mountainbike gestohlen

Es handelt sich bei den gestohlenen Rädern um ein Mountainbike der Marke Serious in schwarz-weiß sowie ein schwarzes Herrenfahrrad. Hinweise und Beobachtungen nimmt die Polizei in Uetersen unter Telefon (0 41 22) 7 05 30 entgegen.

Unser Blaulichtmonitor