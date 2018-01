Feuer im Carport : Zwei Autos in Holm verbrannt

vergrößern 1 von 1 Foto: Andrea Stange 1 von 1

von Klaus Plath

erstellt am 09.Jan.2018 | 15:54 Uhr

Holm | Bei einem Feuer an der Straße Achter de Möhl in Holm sind in der Nacht zu Dienstag ein Carport nebst zwei dort abgestellte Pkw Opfer der Flammen geworden. Das angrenzende Wohnhaus aber konnte gerettet werden. Der Brand war der Feuerwehr gegen 23.20 Uhr gemeldet worden.

Trotz des schnellen Eingreifens konnte die vollständige Zerstörung von Carport und Autos nicht verhindert werden. An dem Wohnhaus entstand nach Feuerwehrangaben geringer Sachschaden. Die Kripo Pinneberg ermittelt derzeit zur Brandursache.

