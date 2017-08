Zukunft des Parkplatzes weiter offen

vergrößern 1 von 3 Foto: svk 1 von 3

Mit der Sanierung des Parkplatzes am Sportlerheim in Heidgraben werden sich noch einmal die Mitglieder des Ausschusses für Bauwesen und Verkehr zu beschäftigen haben, denn weder die Politiker im Finanzausschuss noch im Gemeinderat haben einen Beschluss zu einem der beiden vorliegenden Sanierungsangebote gefasst. Im Bauausschuss und im Finanzausschuss hatten die Politiker angeregt, dass vor einer Entscheidung geklärt werden sollte, wie viele Parkplätze der Heidekrug, dessen Gäste den gemeindlichen Parkplatz vor dem Sportlerheim nutzen, eigentlich vorhalten muss.

Bürgermeister Ernst-Heinrich Jürgensen (SPD) legte Informationen, die er aus dem Amt Geest und Marsch Südholstein zur Anzahl der vom Heidekrug vorzuhaltenden Parkplätze erhalten hatte, vor. „Ende der 1980er Jahre sollten 28 Parkplätze hergestellt werden. In der Konzession von 1997 sind 27 Stellplätze eingetragen, die in dem rückwärtigen Bereich, in dem seit etlichen Jahren nun der Biergarten ist, angelegt sein sollten“, teilte Jürgensen den Politikern mit.

Der CDU-Gemeindevertreter, Vorsitzende des Finanzausschusses und stellvertretende Bürgermeister Egbert Hagen (Foto) räumte ein, dass es sich bei dem Parkplatz am Sportlerheim um einen öffentlichen Parkplatz handelt, den jeder nutzen dürfe und man nicht Dinge, die mehr als 30 Jahre zurückliegen, in die Waagschale werfen sollte. „Mir hat der Wirt gesagt, er beteilige sich an den Kosten. Wir haben ein Angebot für die Sanierung des hinteren Teils des Parkplatzes mit Kosten in Höhe von 5000 Euro. Der gesamte Parkplatz würde mindestens 15 000 Euro kosten. Wollen wir das ausgeben?“, stellte Hagen in den Raum.

Von SPD- und auch CDU-Seite kam jedoch nochmals der Vorschlag, dass Bürgermeister Jürgensen mit dem Heidekrug-Wirt sprechen sollte. „Der Heidekrug muss 27 Stellplätze vorhalten. Wir müssen also sehen, wie weit seine Mitwirkung geht“, so der SPD-Politiker Michael Behrmann. Jürgensen merkte an, dass er noch den Grundbuchauszug einholen und dann mit dem Heidekrug-Wirt sprechen wolle und machte deutlich, dass das Thema dann wieder im Bauausschuss behandelt wird.

Zustimmung fand bei den Gemeindevertretern auch, dass das Amt Geest und Marsch für die Erweiterung des Speichertanks am MarktTreff Südholstein Regressansprüche prüfen und sowohl die Planerin als auch die bauausführende Firma anschreiben soll. Die Entscheidung war zuvor im Ausschuss für Bauwesen und Verkehr sowie im Finanzausschuss getroffen worden. Denn in der Fehlfunktion des Speichertanks, in dem anfallendes Regenwasser zurückgehalten wird, sehen sowohl die Mitarbeiter des Fachbereichs Bauen und Liegenschaften der Amtsverwaltung als auch die Heidgrabener Politiker möglicherweise einen Planungsschaden.

Eine Fachfirma hatte zur Behebung der Fehlfunktion die Umfütterung des Schachts mit einer Schotterschicht vorgeschlagen. Die Kosten dafür würden sich auf 6500 Euro belaufen. Die Heidgrabener Politiker gehen davon aus, dass diese Umfütterung mit der Schotterschicht bereits beim Bau des Schachts hätte erfolgen müssen, um ein Eindrücken der Schachtwände zu verhindern.