Uetersen : Zehn Jahre „Lebendiger Advent“

vergrößern 1 von 1 Foto: Klaus Plath 1 von 1

von Klaus Plath

erstellt am 24.Nov.2017 | 14:00 Uhr

Uetersen | Die Tradition des „Lebendigen Advents“ gibt es in der Rosenstadt bereits seit zehn Jahren. Die Veranstaltung wurde einst von Renate Paelchen, Prädikantin an der Klosterkirchengemeinde, und Helmut Dieterich, damals Pastor an der Erlöserkirchengemeinde, ins Leben gerufen. Beide gehören auch heute noch dem Organisationsteam an. 13 Singen wird es in diesem Jahr geben. Neu dabei sind die Eheleute Staack, die am Mittwoch, 20. Dezember, zum Singen bitten.

Der Lebendige Advent will ein Zeichen setzen und auf das Weihnachtsfest einstimmen. Die Tradition des Adventgesangs, die seit Jahrhunderten gepflegt wird, soll mithilfe dieses Kanons ebenfalls unterstrichen werden.

Gewöhnlich findet das Adventsingen abends um 18 Uhr statt. Gesungen werden sieben bis acht adventliche und weihnachtliche Lieder, anschließend laden die Gastgeber bei Punsch und Gebäck noch zum Verweilen ein. Die Teilnehmer finden sich ohne Anmeldung ein, Liederhefte sind vorhanden und werden vor Ort an die Sänger ausgeteilt. Die Gastgeber bitten ihre Gäste darum, Becher für das Heißgetränk mitzubringen, weil solche schnell knapp werden können. Die Singen, die bis auf wenige Ausnahmen im Freien stattfinden, können kostenfrei besucht werden. Abweichend von der 18-Uhr-Regel findet das Adventssingen am Sonnabend, 9. Dezember, bereits um 17 Uhr statt.