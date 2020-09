Fahrerflucht in Moorrege : Zehn Jahre altes Mädchen bei Fahrradunfall leicht verletzt

Die Polizei sucht die Halterin eines in den Unfall verwickelten Kleinwagens sowie Zeugen des Vorfalls.

01. September 2020, 15:01 Uhr

Moorrege | Leichte Verletzungen hat sich ein zehn Jahre altes Mädchen am Freitag (21. August) bei einem Unfall in Moorrege zugezogen. Wie die Polizei am Dienstag (1. September) mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 7.45 Uhr in der Klinkerstraße.

Fahrerin wollte Kind passieren lassen

Eine bisher unbekannte Frau befuhr mit ihrem Auto die Klinkerstraße in Richtung Wedeler Chaussee und stoppte in Höhe einer Furt, um das Kind, das in Richtung Heist fuhr, mittels Handzeichen passieren zu lassen. Als das Kind die Furt querte, fuhr die Frau allerdings mit ihrem hellen Kleinwagen an und erfasste die Schülerin beim Abbiegen nach links. Das Kind stürzte nach Angaben der Polizei mitsamt seines Fahrrads. Dabei verletzte es sich leicht.

Vom Unfallort entfernt

Die Fahrerin, die in Begleitung einer Frau war, fuhr weg, mutmaßlich ohne den Unfall bemerkt zu haben. Sie wird, wie mögliche Zeugen auch, von der Polizei gebeten, sich unter Telefon (0 41 22) 7 05 30 zu melden.

