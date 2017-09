An der Klosterkoppel : Zäher Verlauf beim Parkpalettenverkauf

vergrößern 1 von 1 Foto: UEN 1 von 1

von Michaela Eschke

erstellt am 29.Sep.2017 | 12:00 Uhr

Uetersen | Die Veräußerung des Parkpalettengrundstücks An der Klosterkoppel hat auch der Hauptausschuss nicht näher beraten, da die Details zunächst im Bauausschuss geklärt werden sollen. Für nähere Planungen benötige der Investor zunächst detaillierte Willensbekundungen der Stadt. Die Fraktion „Bürger für Bürger“ spricht sich gegen den Bau von Kita, Bücherei und VHS-Räumen auf dem Grundstück aus.

Der Hauptausschuss hätte der Ratsversammlung empfehlen sollen, das Grundstück mit der Parkpalette an die Firma Betzler Development GmbH & Co. KG zu verkaufen, so sah es die Vorlage vor. Doch die Mitglieder entschieden, dass der Bauausschuss nicht übergangen werden darf. Dieser hatte sich bei seinem letzten Zusammentreffen ebenfalls gegen eine Verhandlung des Themas entschieden, da die Verwaltung die nötigen Unterlagen nicht rechtzeitig hatte vorbereiten können.

Nach dem derzeitigen Stand des Sitzungskalenders kann die Ratsversammlung der Stadt Uetersen daher nun frühestens am 12. Dezember über den Verkauf abstimmen. Hauptausschussvorsitzender Andreas Stief (CDU) betonte, dass eine Verkaufsermächtigung so formuliert sein muss, „dass die Stadt das Heft des Handels in der Hand behält“. Auch Rolf Maßow, Freidemokrat und Mitglied der CDU-Fraktion, sagte, einen Blankoscheck an den Käufer dürfe es nicht geben.

„Der Investor will von Ihnen wissen, was er planen soll“, sagte Bürgermeisterin Andrea Hansen (SPD). Der in der Bauausschusssitzung am 24. August getroffene Beschluss sieht unter anderem eine Option für Kindertagesstätte, Bücherei und neue VHS-Räume auf dem Gelände vor. Laut Hansen ist jetzt die Politik am Zug, festzulegen, was konkret gewünscht wird, denn durch die Planung entstünden Kosten. Hiermit soll sich nun der Bauausschuss näher befassen.

Ratsherr Ingo Struve sagte, die Sozialdemokraten würden weder einer Verlegung der Bücherei noch weiteren VHS-Räumen zustimmen. „Wir zahlen dann Miete für Räume, die wir nicht brauchen“, sagte Struve in Bezug auf ergänzende Volkshochschul-Flächen, „das ist fast schon ein Fall für den Bund der Steuerzahler!“ Eine Verlegung der Bücherei sei „betriebswirtschaftlicher Irrsinn“.

Gegenüber unserer Zeitung machte Holger Köpcke deutlich, dass auch die Fraktion Bürger für Bürger (BfB) gegen diese beiden Ideen stimmen wird, zudem sie auch den Bau einer Krippe am Standort ablehne. Auf dem Grundstück sei bloß ein kleines, schattiges Außengelände realisierbar. Der Vorschlag des Investors, auf den nahen Klostergarten zurückzugreifen, sei unpraktikabel, denn es handele sich dabei um ein Privatgelände ohne Spielplatz.

Mittels einer Software zur Ermittlung des Baukostenindexes hat Köpcke ausgerechnet, dass bei einer angenommenen Miete von sechs Prozent der Baukosten sowohl beim Projekt Bücherei als auch bei einer Kita die Mietkosten bereits vor Ablauf von zwanzig Jahren höher sind als die Baukosten. Er plädiert daher dafür, dass ein neues Kita-Gebäude im Eigentum der Stadt sein sollte, „denn das eingesparte Geld ist sehr schnell verbraucht.“ Sollte die Bücherei verlegt werden, müsse zudem bedacht werden, dass dann Fördermittel für die Sanierung des jetzigen Standorts zurückgezahlt werden müssten.