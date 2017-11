Wohnungen, Kita und VHS-Räume

vergrößern 1 von 1 Foto: Stolzenberg 1 von 1

von

erstellt am 11.Nov.2017 | 15:36 Uhr

Das Jahr geht zu Ende. Hinter den Politikern aus der Rosenstadt liegen anstrengende Monate. Was sollte jetzt angepackt werden? Und wie bereiten sich die Parteien auf die Kommunalwahl vor? Unsere Zeitung hat mit den Spitzen der im Rat vertretenen Parteien gesprochen. Im heutigen Interview äußert sich Rolf Maßow von der FDP.

Frage: Was war für Sie das herausragende kommunalpolitische Thema?

Rolf Maßow: Für die Freien Demokraten war das herausragende Thema sicher die Schließung des Rewe-Marktes und der geplante Verkauf der Parkpalette. Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht und das Für und Wider sehr lange mit den anderen Parteien diskutiert.

Welche Themen sollten daneben angepackt werden?

Die Erhöhung der Kindergartenplätze (Krippen und Elementarbereich) bei möglichst vielen Trägern, um den akuten Bedarf zu decken und eine familienfreundliche Stadt zu werden.

Insbesondere scheint in diesem Jahr der Verkauf der Parkpalette übergeordnete Bedeutung zu genießen. Wie sollte das Grundstück bebaut werden? Worauf kann verzichtet werden?

Uns ist es wichtig, dass dort, außer beim alten Rewe-Markt, keine Konkurrenz zum Gerberplatz entsteht, sondern vor allem Wohnbebauung für breite Kreise der Bevölkerung. Ob dort Räume für eine Kita, Bücherei oder VHS-Räume machbar sind, muss von den Planern geprüft und beantwortet werden. Der Bedarf für Kita-Plätze in diesem Gebiet ist vorhanden, auch die VHS Tornesch-Uetersen sucht dringend weitere Räume. Bei diesen Optionen sind Finanzierungsmodelle zu entwickeln, die keine Mietzahlungen erforderlich machen.

Die Verschuldungslage der Stadt hat sich augenscheinlich erheblich verbessert. Ist eine schuldenfreie Stadt Ihrer Ansicht nach möglich?

Diese Aussagen sind mit Vorsicht zu genießen, denn die Verwaltung geht immer von ihrem Entwurf des Haushalts aus. Dieser enthält jedoch nie die notwendigen Ausgaben, die nicht auf Gesetzen, Verträgen und Ähnlichem beruhen. Die Selbstverwaltung muss immer noch Millionenbeträge zusätzlich beschließen. Eine vollkommen schuldenfreie Stadt kann es nicht geben. Eine funktionierende Stadt braucht Projekte, für die Kredite aufgenommen werden müssen, zum Beispiel für Schulsanierung und –neubauten oder auch Straßenbau.

Blut Schweiß und Tränen, das war immer wieder zu hören, seien notwendig, um das Ziel einer wirksamen Entschuldung zu erreichen. Haben sich die Mühen gelohnt?

Ja, der Verzicht und die Belastung der Bürger haben sich gelohnt. Wir haben die Schuldenlast erheblich senken können. Besonders betroffen sind die Bürger oder auch der Friedhofsbetrieb, bei denen Straßen erneuert wurden, denn wir waren vom Land wegen des Entschuldungsprozesses gezwungen, die Straßenausbausatzung strikt anzuwenden. Glücklicherweise hat die neue Landesregierung auf Antrag der FDP jetzt dieses Gesetz geändert. Auch die Grundbesitzer mit der Grundsteuer und die Hundefreunde mit der Hundesteuer mussten kräftig draufzahlen. Ich denke, hier muss die Belastung wieder auf ein vernünftiges Maß verringert werden. Daneben hat es alle Vereine und Verbände getroffen, denn wir mussten viele Zuschüsse kürzen oder ganz streichen. Das hat auch den Ratsvertretern oft sehr weh getan. Gerne haben wir das sicher nicht gemacht, aber wir glauben, die Mühen und Bauchschmerzen haben sich gelohnt. In Zukunft haben wir hoffentlich wieder ein bisschen Spielraum für die ein oder andere sogenannte freiwillige Leistung, die uns für die Stadt und ihre Bürger wichtig erscheint. Durch den Entschuldungsprozess ist aber hoffentlich bei den Bürgern, allen zukünftigen Ratsmitgliedern und der Verwaltung auch das Bewusstsein dafür geweckt, dass man nur so viel Geld ausgeben kann, wie im Haushalt drin ist. Jeder verantwortungsbewusste Privatmann macht das so. Auch ein öffentlicher Haushalt darf kein Wünsch-dir-was-Verfahren oder Klientel-Politik sein.

Die Einbindung der Jugend in das lokalpolitische Geschehen wird immer wieder gefordert. Aber es ist schwer, junge Leute für diese Arbeit zu gewinnen. Wie kann der Nachwuchs eingebunden werden?

Da herrscht bei mir ein großes Fragezeichen und Ratlosigkeit. Alle Fraktionen im Rat haben viel versucht, um die jungen Leute einzubinden und ihnen Mitsprachemöglichkeiten zu eröffnen. Als Liberale sind wir der Ansicht, dass dies kein Uetersener, sondern ein allgemein gesellschaftliches Problem in der heutigen Zeit ist. Das können wir nur lösen, wenn Eltern, Schule und Politik an einem Strang ziehen, wenn politische Bildung wieder einen Stellenwert bekommt. Natürlich können wir Jugendkonferenzen zu allen wichtigen Themen veranstalten, aber hingehen und informieren müssen sich die Jugendlichen dann schon selbst. Wir können sie doch nicht zwingen. Ein kleiner Schritt zur besseren Information sind unsere Planspiele „Ratssitzung“, die wir seit vielen Jahren mit höheren Klassen der Rosenstadtschule und des LMG veranstalten. Dort gibt es zumindest gelegentlich Aha-Erlebnisse bei den Jugendlichen. Vielleicht müssen wir in Deutschland aber auch umdenken, uns der Digitalisierung der (jungen) Menschen anpassen, andere Informations- und Entscheidungsmöglichkeiten entwickeln. Dafür müssen wir „Alten“ in der Gesellschaft, aber auch und insbesondere in der Verwaltung offen in einen Lernprozess einsteigen.

Im Mai 2018 ist Kommunalwahl. Was sind für Sie die entscheidenden Themen, die in Uetersen bis 2023 umgesetzt werden müssen?

1. Aktive Wirtschaftsförderung, das heißt Voraussetzungen schaffen, dass die vorhandenen Betriebe in Uetersen bleiben und möglichst noch neue hinzukommen können, damit wir hier vor Ort ausreichend Arbeitsplätze und Wirtschaftskraft haben.

2. Schaffung weiteren Wohnraums, insbesondere barrierearme Wohnungen, die auch von allen Bevölkerungsschichten zu bezahlen sind. Es mangelt an bezahlbarem Wohnraum, insbesondere für junge Menschen.

3. Schaffung einer ausreichenden Anzahl von Kita-Plätzen im Krippen- und Elementarbereich, dies auch unter dem Aspekt, dass es für eine gute Integration und Förderung der Kinder von Migrantenfamilien unbedingt erforderlich ist, dass sie möglichst eine Kita besuchen, um dann in der Schule gute Startchancen zu haben.

4. Schul- und Sportstätten-Sanierung, damit unsere Kinder gute Bedingungen vorfinden.

Beseitigung der schlimmsten Härten, die durch den Konsolidierungsprozess ausgelöst wurden (Steuern und Abgaben, Sportförderung…)

5. Verbesserung des ÖPNV durch Ausweitung des Angebots, Entlastung der Durchgangsstraßen von Schwerverkehr, Kampf um die Schiffbarkeit der Pinnau bis zum Feldmühlehafen.