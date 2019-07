Standortsuche in Tornesch : Wo ist Platz für einen Hundewald?

Bauamtsleiter René Goetze bringt Recyclingfirma Heidorn im Gewerbegebiet Oha an der Autobahn als Standort ins Spiel.

von Tanja Plock und Sylvia Kaufmann

09. Juli 2019, 16:00 Uhr

Tornesch | Hundebesitzer können sich freuen. Die Standortsuche um eine Waldfläche für die Vierbeiner in Tornesch geht voran: Wie in der Mai-Sitzung des Umweltausschusses beschlossen, hat die Tornescher Verwaltung ein Gespräch mit den Landesforsten Schleswig-Holstein geführt, um abzuklären, ob ein geeignetes Waldareal für den von Hundehaltern gewünschten Freilauf ihrer Hunde gepachtet und aus Mitteln der Landesforsten eingezäunt werden könne. Wie Bauamtsleiter René Goetze den Umweltpolitikern jüngst mitteilte, würde es eine mögliche Fläche hinter der Recyclingfirma Heidorn im Gewerbegebiet Oha an der Autobahn geben.

Diskussion um Leinenzwang

„Man sollte sich das ansehen. Alternativ müsste man eine stadteigene Fläche suchen. Das wäre dann aber kein Hundewald der Landesforsten mit finanzieller Beteiligung“, merkte Goetze an. Der CDU-Politiker Torben Jochens wies darauf hin, dass in Schleswig-Holstein nicht grundsätzlich Leinenzwang herrsche. Dieser Eindruck sei in der Diskussion um den von Hundehaltern gewünschten Freilauf entstanden.

Kostenfrage ungeklärt

Weiterhin ungeklärt ist die Kostenfrage. Die Verwaltung will sich bis zur nächsten Sitzung des Umweltausschusses Ende August informieren. Der Satz „der Umweltausschuss stimmt der Einrichtung eines Hundefreilaufes grundsätzlich zu“, wurde im Mai aus dem Antrag gestrichen. Zunächst sollen die Kosten für das Vorhaben ermittelt werden.

Sollte der Hundewald in Tornesch kommen, wäre es erst der zweite im Kreis Pinneberg. Denn bislang gibt es nur das Areal in Kummerfeld. Gänzlich anders sieht das im Kreis Segeberg aus. Nach Angaben der SPD Tornesch gibt es dort acht solcher Einrichtungen.