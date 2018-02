Großbrand : Wiederaufbau Tornescher Gaststätte nicht ausgeschlossen

Krögers Gasthof − den meisten Menschen in der Region dürfte dieser Name ein Begriff sein. 1914 von Emma und Ernst Kröger gegründet, befinden sich Gebäude und umliegendes Gelände in vierter Generation in Familienbesitz. Der Name Kröger ist zwar mittlerweile verloren − die Großmutter des aktuellen Besitzers heiratete einen Münster −, doch die Erinnerungen an Jahrzehnte voller Feste und Veranstaltungen an der Ahrenloher Straße 169 bleiben. Das zeigen unter anderem Einträge im sozialen Netzwerk Facebook, wo Nutzer davon berichten, in Krögers Gasthof ihre Hochzeit gefeiert zu haben. In jüngerer Vergangenheit lief es allerdings nicht mehr so rund. Ende 2014 gab Heinz Münster, Urenkel von Emma und Ernst Kröger, den Gaststättenbetrieb auf. 2015 hatte die Kreisverwaltung das Gebäude angemietet, um dort vorübergehend jugendliche Flüchtlinge unterzubringen. Dieser Vertrag lief Ende 2016 aus. Zwischenzeitlich war geplant, auf dem Gelände ein Tagungshotel mit bis zu 150 Betten zu errichten. Doch das Unternehmen Semmelhaack, das das Hotel bauen sollte, zog sich aus dem Projekt zurück. Im vergangenen Jahr hat sich nun die Stadt Tornesch ein Vorkaufsrecht auf das 3,5 Hektar große Grundstück gesichert.