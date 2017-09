Kulturgemeinschaft in Tornesch : Wieder Erntefest auf dem Mölln-Hof

vergrößern 1 von 1 Foto: Sylvia Kaufmann 1 von 1

Tornesch | Mit einem Erntefest am Sonntag, 1. Oktober, beenden die Mitglieder der Kulturgemeinschaft die Museumssaison 2017 auf dem Mölln-Hof. Interessierte sind in der Zeit von 10 bis 17 Uhr herzlich willkommen, an den Aktivitäten rund um die Ernte und Früchte des Gartens teilzunehmen und sich die Ausstellungen im Museum und extra für das Erntefest vorbereiteten historischen Exponate zur Landwirtschaft anzusehen. Der Eingang zum Museum und Ausstellungsgelände Mölln-Hof erfolgt über die Kaffeetwiete.

„Wir haben für unsere Veranstaltung befreundete Vereine aus der Region eingeladen, die sich mit Ständen und Exponaten vorstellen werden“, freut sich der Vorsitzende der Kulturgemeinschaft Harald Schulz auf ein buntes Erntefest. So werden Mitglieder des Vereins „Freunde der Ritscher-Trecker“ aus Sprötze Oldtimer-Traktoren aus ihrem Bestand zeigen und neben die von Mitgliedern des Arbeitskreises Mölln-Hof restaurierten historischen Gefährte stellen. Verschiedene landwirtschaftliche Maschinen wie Pflüge und eine Dreschmaschine werden ebenfalls zu sehen sein. Dreschvorführungen wird es diesmal allerdings nicht geben. Dafür aber Vorführungen, wie und mit welchen Geräten früher Holz gesägt wurde.

Kinder dürfen sich auf Treckerfahrten, auf Mitfahrten auf dem „fliegenden Teppich“, Spiele wie zu Zeiten ihrer Groß- und Urgroßeltern sowie Ponyreiten freuen. Am Glücksrad dürfen Jung und Alt drehen und sich am Stiefelweitwurf beteiligen. Im Museum werden auf einer Ausstellungsfläche von 800 Quadratmetern in zwei Stockwerken Exponate aus der Landwirtschaft, dem Handwerk und der Hauswirtschaft früherer Zeiten ausgestellt. Mitglieder des Arbeitskreises I (volkskundliche Sammlung) geben gerne Erläuterungen zu den restaurierten und vielfach noch funktionsfähigen Exponaten und führen durch die Ausstellungsbereiche.

Für das leibliche Wohl der Erntefestbesucher sorgen mit Herzhaftem das Unternehmen Roland Würstchen und Mitglieder der Kulturgemeinschaft mit Kaffee und Kuchen. Erntedank-Gottesdienst wird diesmal nicht auf dem Museums-Gelände gefeiert. Der Gottesdienst findet in diesem Jahr wieder um 10 Uhr in der Tornescher Kirche statt.

Im kommenden Jahr hat das Museum der Kulturgemeinschaft auf dem Mölln-Hof wieder von April bis Oktober jeden ersten Sonntag im Monat für Besucher geöffnet. Die Arbeitskreismitglieder um Leiter Holger Pott treffen sich jedoch auch in der Herbst- und Winterzeit regelmäßig an Dienstagabenden, um die volkskundliche Sammlung weiter auszubauen und um Exponate zu restaurieren und zu katalogisieren.