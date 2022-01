2. Basketball-Bundesliga ProB : Wieder Corona-Fälle beim SC Rist: Heimspiel gegen Köln abgesagt

Die Basketballer aus Wedel bekommen erneut die Auswirkungen der Pandemie zu spüren. Nach mehreren positiven Schnelltests in den eigenen Reihen kann das erste Heimspiel in 2022 nicht stattfinden.

Avatar_shz von Jonas Altwein

16. Januar 2022, 12:15 Uhr

Die Basketballer aus Wedel bekommen erneut die Auswirkungen der Pandemie zu spüren. Nach mehreren positiven Schnelltests in den eigenen Reihen kann das erste Heimspiel in 2022 nicht stattfinden.

Doppelt geimpft und geboostert. Die Basketballer des SC Rist Wedel haben sich bestens geschützt vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus. Und dennoch kann das Heimspiel in der 2. Bundesliga ProB am Sonntag (16. Januar) gegen die RheinStars Köln nicht stattfinden. Nach mehreren positiven Schnelltests am Spieltag mussten die Wedeler die Partie absagen.

Zweiter Corona-Ausbruch binnen drei Wochen

„Wir haben uns bestmöglich auf das Spiel vorbereitet und eine gute Trainingswoche gehabt. Es gibt aber Sachen, die man nicht kontrollieren kann“, sagte Trainer Stephan Blode nach den neuerlichen Corona-Fällen im eigenen Team. Erst zwischen den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel wurden die Wedeler von den Auswirkungen der Pandemie heimgesucht. Ansteckungsfälle hatten einen geregelten Trainingsbetrieb verhindert und die Vorbereitungen auf das Auswärtsspiel am 8. Januar beim SSV Lok Bernau massiv gestört.

Nachdem zuletzt nur noch ein Spieler in Quarantäne weilte und wieder Mannschaftstraining möglich war, blickten die Rister optimistisch Richtung Heimspielauftakt gegen Köln, wo man die Negativserie von zuletzt drei Pleiten in Folge beenden wollte. Doch Corona zog den Wedelern erneut einen Strich durch die Rechnung. Trainer Blode nahm es mit Fassung: „Das wichtigste ist die Gesundheit der Spieler, dann fällt so ein Basketballspiel halt mal aus.“

Auswirkungen auf Trainings- und Spielbetrieb noch unklar

Welche Auswirkungen die erneuten Corona-Fälle auf den Trainingsbetrieb des SC Rist nehmen, war am Sonntagmittag ebenso noch nicht abzusehen wie ein Nachholtermin für das Heimspiel gegen Köln. Der nächste Spieltag steht für das Blode-Team am 23. Januar bei Art Giants Düsseldorf an – sollte nicht wieder das Corona-Virus dazwischenfunken.