Wer gewinnt gegen das JottZett-Team?

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Sylvia Kaufmann

erstellt am 09.Nov.2017 | 16:04 Uhr

Nach einem abwechslungsreichen Herbstferienprogramm für Kinder und Jugendliche mit Aktivitäten vor Ort und Ausflügen wartet das JottZett-Team bis zum Jahresende mit weiteren Veranstaltungen zusätzlich zu den möglichen Freizeitgestaltungen während der Öffnungszeiten des Jugendzentrums an der Klaus-Groth-Straße auf. So wird für die Freitage, 10. November und 8. Dezember, dazu aufgerufen, sich mit dem JottZett-Team bei Geschicklichkeits- und Wissensspielen zu messen.

Unter dem Motto „Schlagt das JottZett-Team“ steht morgen JottZett-Mitarbeiter Hakan Olcas (Foto) den mitspielenden Kindern und Jugendlichen gegenüber. Die unterhaltsame Spielrunde, für die sich JottZett-Mitarbeiter Boris Kaufmann Spiele und Wissensfragen ausdenkt, beginnt um 18 Uhr. Vorher wird, wie freitags im JottZett mittlerweile gute Tradition, zusammen gekocht. Das „JottZett-Menü“ gehört als Preis mit zum Spieleabend.

Am 8. Dezember treten als „Vorweihnachtsspecial“ dann Olcas, Kaufmann und JottZett-Mitarbeiterin Vanessa Valera Rojas gemeinsam bei „Schlagt das JottZett-Team“ gegen die Kinder und Jugendlichen an. JottZett-Leiter Dieter Krüger wird den um 18 Uhr beginnenden Spieleabend moderieren. Die Spielerunden „Schlagt das JottZett“ waren vor einigen Jahren Bestandteile des Sommerferienprogramms. Im vergangenen Herbst wurden sie für die dunklere Jahreszeit als Angebot an Freitagabenden etabliert.

Auch die beliebten Discoabende, die das JottZett-Team ebenfalls in die dunklere Jahreszeit gelegt hat, fehlen in dieser Saison nicht. Der Startschuss fällt am Freitag, 17. November. Ab 19 Uhr sind Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 15 Jahren zum Tanzen willkommen. Weitere Discoabende sind bis zum Frühjahr 2018 am Mittwoch, 20. Dezember, dem letzten Schultag vor den Weihnachtsfreien, und sowie an den Freitagen, 26. Januar und 23. Februar 2018, geplant. Der Eintritt beträgt jeweils einen Euro.

DJ wird der 16-jährige Klaus-Groth-Schüler Lasse Fuhrt sein. Er hat für die Discos die Nachfolge der „DJ Brothers“ Daniel und Patrick Knievel angetreten und gehört wie seine Vorgänger zu den jugendlichen Besuchern des Jugendzentrums, die unter dem JottZett-Motto „Ihr für Euch“ bei der Organisation und Durchführung der Discoabende mit professionellem Bühnenequipment, Nebelmaschine und Lasershow mitwirken. So übernehmen Jugendliche die Auf- und Abbauarbeiten im Discoraum, versehen Dienst am Einlass sowie am Tresen bei der Herstellung und dem Verkauf von alkoholfreien Cocktails und Snacks zu Taschengeldpreisen. „Wir haben wieder einen Stamm von Jugendlichen, die sich regelmäßig und verlässlich einbringen. Die Entwicklung ist gut“, betont Krüger.

Auch in diesem Jahr wird es am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien wieder ab mittags im JottZett das Weihnachtsgrillen mit Waffelbacken und Kakaoausschank am Feuerkorb geben, zu dem nach Schulschluss die Schüler und Lehrer der Klaus-Groth-Schule kommen und das sich bis nachmittags für alle JottZett-Besucher hinzieht. Dass der Start in die Weihnachtsferien abends noch mit einer Disco gekrönt wird, hat am 20. Dezember um 19 Uhr im JottZett Premiere.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen im JottZett bis zum Jahresende, zu denen am Freitag, 1. Dezember, ab 18 Uhr auch noch ein Kinoabend gehört, gibt es unter www.jottzett.tornesch.de, auf facebook und unter Telefon (0 41 22) 5 34 38.

>

Geöffnet hat das JottZett montags, mittwochs und donnerstags von 12 bis 20 Uhr, dienstags von 12 bis 18 Uhr und freitags von 12 bis 22 Uhr.