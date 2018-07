22. Rosenfest in Uetersen : Wenn Engel feiern

Sonnenschein pur begleitet am Wochenende das 22. Rosenfest in Uetersen.

von Plath

02. Juli 2018, 15:47 Uhr

Uetersen | Von üppigem Sonnenschein begleitet musste es einfach ein Erfolg werden, das 22. Uetersener Rosenfest. Wie nicht anders zu erwarten, nutzten die Menschen die Möglichkeit, nach den kalten Tagen der vergangenen Woche, aufzutanken. Sie genossen die wärmenden Sonnenstrahlen in vollen Zügen. Und das spürten Veranstalter wie Teilnehmer des zweitägigen Fests deutlich. Die Cafés in der Fußgängerzone erfreuten sich einer großen Nachfrage, wie auch die dort aufgestellten gastronomischen Stände. Im Rosarium verwöhnte der „Food Market“ die Gaumen der Besucher.

Die Rosen dort standen in voller Blüte, diesmal hatte kein Hagelschauer für ein urplötzliches Ende der Pracht gesorgt, diesmal konnten die Gäste an den vielen Sorten, die im Rosarium angepflanzt worden sind, ausgiebig schnuppern. Für die Augen gab es weitere Genüsse. So am Sonnabend während des Majestätentreffens. Etwa zehn Produktköniginnen aus ganz Deutschland waren angereist, um dem Fest zusätzlichen Glanz zu verleihen. Gastgeberinnen waren Uetersens Rosenmajestäten, Königin Nadja I. und Prinzessin Ann-Christin I. Gestern konnten elegant gekleidete Männer und Frauen beim Flanieren durch den Rosenpark beobachtet werden. Diese Herrschaften gehörten der Gruppe „Historisches Hamburg“ an.

Ritter Reiner

und seine FeuershowAn beiden Tagen für reichlich Showeffekte sorgte Ritter Reiner, gebuchter Beschützer der Königinnen während deren Aufenthalt in Uetersen. Am Sonnabend gab es zum Abschluss des Tages eine Feuershow mit ihm, die für einen glanzvollen Höhepunkt des ersten Rosenfesttags sorgte. Am Sonntag hatte der Ritter Kinder eingeladen, sich zauberhaft beeindrucken zu lassen.

Flohmarkt und Automeile, das Schaufahren des MSC Elmshorn, Konzerte mit der Gruppe „Elbvocal“, Schmitz Katze, dem Volkschor Frohsinn aus Seestermühe und der Apex-Jazzband waren weitere Magneten für das Publikum, das sich an den Tischen unweit der Rosenfestbühne niedergelassen hatte. Ebenso viel Applaus ernteten die Ballettschule Vehstedt und die Trachtengruppe „Ueterst End“. In Höhe der Commerzbank demonstrierten Mitglieder vom Prisma-Gesundheitsstudio Elemente des Taekwon-Do. Nicht vergessen werden darf der verkaufsoffene Sonntag, der das Rosenfest fünf Stunden lang bereichert hat.