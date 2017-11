Wenn der Biber die Regie führt

vergrößern 1 von 1 Foto: Plath 1 von 1

erstellt am 07.Nov.2017 | 16:00 Uhr

In Kooperation mit der Brücke Schleswig-Holstein, der Brücke Elmshorn und dem Burg-Kinocenter wird für Sonntag, 12. November, zu einem weiteren Kinovormittag an die Marktstraße 24 nach Uetersen eingeladen. Das „Filmforum Elmshorn“ präsentiert dort von 11 Uhr an unter dem Motto Psychiatrie im Film“ den im Jahre 2011 gedrehten Spielfilm „Der Biber“, eine Tragikömödie mit Mel Gibson und Jodie Foster in den Hauptrollen. Vor dem Film wird bereits für 10.15 Uhr zu einem Frühstück in das Kino eingeladen. Es gibt Croissants und Kaffee.

Der Film, der das Leben des an chronischer Depression erkrankten Familienvaters Walter Black beschreibt, findet im Rahmen einer Veranstaltungsreihe zum Thema psychisch erkrankte und psychisch stark belastete Eltern statt. Daher ist auch das vom Kreis Pinneberg finanzierte Beratungs- und Gruppenangebot zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen und ihren Familien „Kopfstand“ diesmal mit im Boot. Der gesamte Vormittag kann kostenfrei besucht werden, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Dass ein eigentlich glückliches Leben durch schwere Depressionen ganz schön durcheinandergewirbelt werden kann, wird Familie Black schon bald nach dem offensichtlichen Beginn der ersten Krankheitssymptome des Vaters feststellen. Motivationslosigkeit macht sich bei diesem breit − seinen Problemen stellen kann er sich nicht. Walters Frau Meredieth trennt sich schließlich von ihm und setzt ihn vor die Tür. Das treibt den Erkrankten jedoch noch weiter in die Perspektivlosikeit. Ernsthaft befasst er sich nun damit, sich das Leben zu nehmen, als er im Müll plötzlich eine Handpuppe in Gestalt eines Bibers entdeckt. Mit dieser beginnt er, sich selbst zu therapieren. Meredith holt ihren Mann zurück. Aber als der Biber auch im Bett Regie führt, wird es ihr erneut zubunt.

In Zusammenhang mit der Kinovorstellung ist eine Autorenlesung bei Lavorenz geplant. Das Datum für den Abend mit Sebastian Schlösser (Lieber Matz, sein Papa hat ’ne Meise) steht noch nicht fest. Informationen dazu gibt es bei Miriam Kunkel, die unter der Telefonnummer (0 41 21) 2 66 05 75 erreichbar ist.