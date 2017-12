Weihnachtsoratorium in der Klosterkirche

vergrößern 1 von 1 Foto: plath 1 von 1

erstellt am 09.Dez.2017 | 16:05 Uhr

Hausputz muss sein. Und manchmal fällt der etwas größer aus. Staub und Dreck haben sich in der spätbarocken Klosterkirche in so mancher Ecke und Nische abgesetzt, Schimmel ist entstanden. Der soll nun weg. Doch bevor es soweit ist, bevor die Kirche vom 1. Januar an bis vermutlich Ende März geschlossen werden muss, wird noch einmal das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach im Gotteshaus zu hören sein.

Es erklingt am zweiten Weihnachtsfeiertag, Dienstag, 26. Dezember. Von 18 Uhr an werden die Kantaten eins bis drei des wohl berühmtesten Werks des Thomaskantors interpretiert. Es sind die Teile, die Bach für die drei Weihnachtsfeiertage geschrieben hat. Zu Bachs Zeiten gab es diesen dritten Feiertag noch.

Ausführende am 26. Dezember sind die evangelisch-lutherische Kantorei „Am Kloster“, das Elbipolis-Orchester und Solisten aus dem norddeutschen Raum. Die Leitung obliegt Kantor Eberhard Kneifel, der sich gemeinsam mit den Ausführenden über ein gefülltes Gotteshaus sehr freut. Er weist daher auf den Kartenvorverkauf bei Lavorenz hin. Die Tickets kosten 25 und 15 Euro. Es gibt nummerierte Plätze. Karteninhaber müssen daher lediglich pünktlich erscheinen. Der Zwang, Plätze für seine Lieben reservieren zu müssen, fällt diesmal aus. Restkarten gibt es an der Abendkasse. Tipp des Kantors: Eintrittskarten für das Weihnachtsoratorium eignen sich auch prima als Weihnachtsgeschenk.