vergrößern 1 von 2 Foto: Bo Stockfleth 1 von 2

Der Gospelchor „Adonai“ ist bis weit über die Uetersener Stadtgrenzen hinaus nicht nur für die bunten Schals bekannt, sondern vor allem für seine schwungvollen Konzerte. Jüngst begeisterte der Chor mit einem farbenfrohen Programm, welches durch den Kantor der Klosterkirchengemeinde, Chorleiter Eberhard Kneifel,(Foto)erfrischend moderiert wurde. Unter dem Motto „A Christmas Celebration“ wurden zahlreiche adventliche Gospels und Spirituals auf die Bühne gebracht, doch das Programm wurde vor allem auch durch die überaus geschmackvoll dargebotenen leisen Passagen sehr weihnachtlich.

Begleitet wurde der rund 60 Köpfe zählende Chor durch den Pianisten Mitsu Ikenoya, der durch sein charmantes Spiel das Konzert noch weiter bereichern konnte. Ikenoya ist Organist der Moorreger Kirche.

Die Weihnachtskonzerte von „Adonai“ in der Kirche am Kloster zeichnen sich mittlerweile durch einen regelrechten Kultfaktor aus, so kommen viele Gäste jedes Jahr zu den Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit. Auch in diesem Jahr verzichtete die 1996 gegründete Formation auf einen festen Eintrittspreis, lediglich um eine Spende wurde gebeten.

Mit dem wohligen Gefühl, mit dem der Chor das Publikum nach dem Konzert nach Hause entlassen hat, müssen sich die meisten Zuhörer denken: „Weihnachten kann kommen!“