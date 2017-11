vergrößern 1 von 1 Foto: whh 1 von 1

„Tomte Tummetott“ und „Weihnachten in Bullerbü“ – zwischen diesen beiden Astrid-Lindgren-Büchern hatten die 18 Mädchen und Jungen der Groß Nordender Kinderstube die Wahl am „Bundesweiten Vorlesetag“. Bürgermeisterin Ute Ehmke war wie so oft schon an diesem jährlich wiederkehrenden Tag gekommen, um ihren kleinen Bürgern vorzulesen, und hielt beide Bücher hoch. Das Votum der Kinder war eindeutig. „Weihnachten in Bullerbü“ machte das Rennen.

Kinderstuben-Leiterin Conny Leser und Erzieherin Carmen Schreiber hatten den Vorlesetag bestens vorbereitet. Die Buchvorauswahl war getroffen, die Kinder in zwei Lesegruppen, die Drei- und Vierjährigen sowie die Fünf- und Sechsjährigen, eingeteilt. Zuerst durften sich die „Großen“ um Ehmke scharen, die es sich auf einer Matte bequem gemacht hatte. Demokratisch wurde über den Buchtitel abgestimmt, dann tauchten die Kinder gebannt ein in die romantische Weihnachtswelt der Kinder von Bullerbü. Da wurden Getreidegaben für die Vögel aufgestellt, Pfefferkuchen gebacken, Feuerholz und Tannenbäume mit dem Schlitten geholt, Geschenke verpackt und versiegelt, die Tannen − auch eine für Opa − geschmückt, Festessen bereitet. Heiligabend hieß es ungeduldig warten, bis endlich der Weihnachtsmann mit dem vollbeladenen Schlitten kam. „Lasse“, so las Ehmke, „hatte ein bisschen Angst.“ Marcel (5) wusste sofort, warum: „Vor der Rute.“ Erklärungsbedürftig bei den Kindern war hingegen die Christmesse.

Auch wenn Ehmke zur Abwechslung gern „Tomte Tummetott“ vorgelesen hätte, die Kinder der jüngeren Gruppe wollten ebenfalls die Bullerbü-Geschichte hören. Dabei machten sie kräftig mit. „Das bin ich“, erklärte Nick (3) und zeigte auf ein Bullerbü-Kind. Auch andere Kinder fanden sich in dem Buch wieder. Es flossen noch viele eigene Gedanken der kleinen Zuhörer in die Geschichte und Ehmke hatte viel zu erklären. Zum Schluss waren sich die Kinder einig: „Der Weihnachtsmann sieht aber ein bisschen gefährlich aus. Bei uns sieht er anders aus!“